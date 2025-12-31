林俊傑「認愛中國網紅」發聲！嘆「遭組織抹黑」全說了：杜撰的劇本

娛樂中心／巫旻璇報導

金曲歌王林俊傑（JJ）日前無預警認愛中國網紅七七，掀起外界高度關注。事隔兩天，他於31日在社群平台發文回顧即將告別的2025年，內容雖以巡演畫下句點為主軸，但字裡行間也被外界解讀為首度正面回應近期圍繞感情生活的各種討論與傳言。

林俊傑回顧，從「JJ20」到「JJ20 FINAL LAP」，這場橫跨三年的世界巡演，對他而言是一段漫長且深刻的人生旅程，一切起於想在舞台上，與歌迷共同紀念出道20週年的單純初心，最終歷經104場演出，在北京鳥巢連續9場演唱會中正式劃下句點。他感性表示，能站上人生中規模最大的舞台，與一路相伴的歌迷、夥伴與同路人並肩完成這個夢想，是屬於大家共同締造的成果，對此心中充滿感激。

除了音樂上的里程碑，林俊傑也坦言，2025年同樣帶來不少考驗，包含痛心、無力與成長。他提到，舞台之外的私人生活曾遭到過度檢視，部分內容甚至被刻意扭曲與誤解。在團隊協助釐清部分事件的過程中，他選擇保持克制與沉默，直到確認相關傳言屬於有預謀、有組織的抹黑與散播謠言行動，對他本人、珍視的人，以及始終支持他的歌迷都造成傷害。

林俊傑也直言，最感到無力的是，為避免誤解不斷擴散，在混亂之中只能選擇沉默以對。他同時向真正關心他的朋友與歌迷喊話，面對試圖煽動情緒、製造對立的網路敘事時，務必保持理性與清醒，不必被他人杜撰的劇本牽著走，而是選擇繼續向前。文末，林俊傑不僅對自己，也對每一位仍在困境中努力前行的人送上祝福，希望大家能以初心作為指引，讓善意持續傳遞，學會切斷網路上的無謂消耗，守住內心的平靜，把精力留給真正重要的事，好好照顧自己、認真過好每一天。他也以「新的一年，新的開始，新年快樂」為貼文作結，為2025年畫下句點。









