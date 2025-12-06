林俊傑AAA獲獎喊意外 舒華領獎謝粉絲到高雄給熱情

（中央社記者洪素津台北6日電）韓國娛樂頒獎典禮AAA今天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦，林俊傑是典禮唯一邀請的華語歌手，還獲「Best Artist」大獎；舒華奪獎則高喊謝謝粉絲到高雄給那麼多熱情。

林俊傑是本屆頒獎典禮唯一受邀的華語歌手，還獲得了「Best Artist」，這讓他驚訝地說：「真的沒想到！原本只是來受邀參加、唱歌，沒想到也有我的份，謝謝AAA。」他也用英文發表感言，表示很開心能在AAA獲獎，「真的是非常感恩。」

廣告 廣告

林俊傑拿獎後深情獻唱「修煉愛情」、「Bedroom」，並攜手以「Drowning」走紅的韓國歌手WOODZ一起獻唱「背對背擁抱」，台下4萬多名粉絲跟著大合唱，氣氛熱烈。

女團I-DLE台灣成員舒華將擔任7日「ACON 2025」主持人，今天踏上紅毯時全場歡呼，紅毯主持人更高喊「台灣的孩子」，舒華奪下「Best Choice」獎項，該獎項主要是表彰演員或歌手在本年度突出的表現和人氣。

舒華領獎時用中文對著台下粉絲大喊「我是誰？」全場5萬名觀眾熱情吶喊「葉舒華」，隨後舒華用韓文表達對公司和粉絲的感謝，最後則用中文對粉絲說：「謝謝大家今天在高雄給我們這麼多熱情，請繼續享受接下來的舞台，謝謝大家」。

典禮中舒華也大膽跟IU（李知恩）示愛，過去舒華就曾說過自己是IU的粉絲，這次難得和IU一起出席AAA頒獎典禮，舒華當場向偶像告白，「IU前輩妳好美，我是妳的粉絲，會努力成為跟妳一樣的人」。

IU及朴寶劍在夯劇「苦盡柑來遇見你」演出深情夫妻檔，稍早獲AAA「最佳CP獎」，2人攜手上台領獎，朴寶劍上台領獎時，用韓文、英文致詞，也對台灣的觀眾說，「我知道你們為了我們K-POP、K-Drama、K-Movie學了很多韓文，所以我想要繼續表現出最好的樣子回報你們，謝謝你們」；IU則謝謝朴寶劍讓她獲獎，還比出個大拇指。

典禮中IU及朴寶劍一起合唱名曲，2人站在一起深情對唱，讓不少粉絲想起「苦盡柑來遇見你」的劇情，感動盼2人可以再次合作拍戲。（編輯：李亨山）1141206