林俊傑AAA獻曲驚喜領2獎

韓國AAA頒獎典禮6日在高雄世運主場館登場，主持人由2PM成員李俊昊搭檔IVE成員張員瑛主持，吸引近5萬人朝聖，不只有近40組韓星，還有金曲歌王林俊傑與WOODZ（曹承衍）一同演唱〈背對背擁抱〉，最大贏家為《苦盡柑來遇見你》主演朴寶劍和IU，2人都貼心感謝台粉前一天就在機場熱情迎接。

林俊傑昨除了演出外，還獲年度藝人、亞洲明星2獎，他聽到自己的名字時，先是露出驚訝表情，上台後也表示「原本只是受邀來參加典禮唱歌，沒想到還有我的份」，並稱小時候就夢想能夠站上國際舞台演出，「謝謝AAA讓我的夢想離成真更近一步了」，他事後表示，「今天是抱著交朋友、交流音樂的心情來的，真的很開心。」

IU則不忘撂中文高喊「謝謝大家的歡迎」，最後還獲得典禮大獎之一的「年度演員」，共拿了6個獎，她上台後笑說「已經拿獎拿到我都不好意思了」，她也與朴寶劍拿下最佳情侶獎，但隨後朴寶劍又和曾一起合演《雲畫的月光》的金裕貞獲頒傳奇情侶獎，此次還有跟他演代表作《請回答1988》的女主角惠利，被粉絲笑稱根本是CP大亂鬥。

除了演員外，也有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、TWS等多組團體參與，其中8月剛出道的男團CORTIS，夯曲〈GO!〉中的歌詞因被聽成中文空耳「吳麗萍你好像搭丟賽」在網上瘋傳，昨在台首唱，讓粉絲嗨翻，台灣出生的成員的JAMES（本名趙雨凡）也在得獎時用中文感謝粉絲。