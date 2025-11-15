林俊憲下營後援會成立 高大成站台

立委林俊憲進行基層行腳，除市場、公園、長照據點都是行腳處。（林俊憲提供）

記者張淑娟∕下營報導

已完成民進黨台南市長初選登記的立委林俊憲，十五日在下營區成立競選市長後援會，活動現場有上千支持者與會。林俊憲強調，下營是台南溪北地區核心地帶，未來他將推動「觀光、農業與交通」三大升級方案，讓下營成為兼具產業、就業、消費同步共榮的區域。

「下營」與「會贏」有相同的台語聲韻，因此下營區向來是台南選戰各陣營最重視的行政區，十五日林俊憲也在下營成立後援會，並邀請校長馮玉麟擔任下營後援會長，另外，還邀來網紅醫師高大成站台力挺。

林俊憲表示，下營區的未來，應該跳脫農業地帶規劃的框架，如果他擔任新市長，將從觀光、農業與交通三個層面切入，進行全面性的升級改造計畫，打造下營區進步繁榮的新風貌與新未來。

而在觀光升級部分，林俊憲表示，要將下營的傳統宮廟結合糖業遺址與在地文史團隊，升級成宗教文化旅遊路線，並投入資源，提升軟硬體設施服務，讓國內外觀光客願意為了上帝廟和糖鐵文化來朝聖。在農業升級部分，規劃產業專區並擴大招商，讓下營品質全國第一的優質農產品，如下營四寶鵝肉、蠶絲、黑豆、文旦等，可以充分在下營的專業工廠加工，並帶來就業機會。