林俊憲促成南機增熊本航線

林俊憲十一日宣布他爭取台南機場增加熊本航線成功。 （記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

立法委員林俊憲十一日在奇美食品幸福工廠咖啡廳舉辦「推廣台南機場航線觀光」記者會，宣布台南直飛日本熊本成功，中央及地方多位首長、航空業者、市議員共同出席喊讚，展現中央、地方與民間企業攜手推動空港觀光的決心，就在台南機場對面的奇美食品幸福工廠也宣布加碼推出「憑機票兌換咖啡」活動，盼吸引更多旅客使用台南機場、促進航空與觀光產業雙向發展。

交通部民航局、交通部觀光署、南科管理局、立榮航空公司、台灣虎航、台南市政府觀旅局、經發局都派專人列席；林俊憲表示，台南作為文化古都、科技重鎮，擁有深厚的旅遊魅力，但卻有長期受限於國際航線不足的情況，然而台南機場其實具備軍民共用優勢，只要航線穩定並持續成長，未來將有更大機會拓展更多航點。

林俊憲強調，台南航空旅運在疫情後歷經多年空白，他積極向民航局與航空公司爭取國際航線，其中最受矚目的「台南直飛日本航線」已成功拍板，讓台南久違的國際觀光航線正式重返，其中熊本這條線更被譽為「台日晶片空中走廊」，象徵台日半導體與觀光雙引擎的交流進入新階段。

奇美食品幸福工廠則指出，今後凡旅客出示台南出發或抵達的機票或登機證，即可至幸福工廠兌換美式咖啡一杯，盼以實際行動支持航空運量提升。民航局主任秘書楊國峰指出，台南機場近年改善硬體設備、安全營運與國際服務能量，未來將持續與立委、市府及航空公司密切合作，評估增加航班與航點的可行性。觀光署主任秘書方正光表示，觀光署將持續透過海外行銷、旅遊推介會、與航空公司及旅行業者合作等方式，串聯台南文化、美食、節慶與科技觀光特色，打造「抵達就開始旅遊的台南體驗」。