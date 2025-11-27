林俊憲公布「雙金級」競選MV 《獻予你》推「台南最好」

立法委員林俊憲角逐2026民進黨台南市長初選，27日上午發表競選主題曲《獻予你》。（郭良傑攝）

金曲獎得主謝銘祐（左）說他只想了5秒就答應幫林俊憲（中）寫參選市長的競選主題曲，右為拍攝MV的金鐘導演紀倪君。（郭良傑攝）

競選主題曲《獻予你》中有林俊憲和謝銘祐在街頭演唱的畫面。（郭良傑攝）

競選主題曲《獻予你》中林俊憲展現他的親和力。（郭良傑攝）

角逐2026民進黨台南市長初選的立委林俊憲，27日上午發表競選主題曲《獻予你》，這支MV由台南在地的金曲歌王謝銘祐、金鐘導演紀倪君共同打造。林俊憲表示，競選主題曲《獻予你》，象徵他對市民的承諾，要參選市長，就要把全部獻給台南，為家鄉拚出新未來，「台南最好」就是他的競選承諾。

林俊憲指出，《獻予你》這首歌的出現，就像是一次城市與創作的相遇。金曲歌王謝銘祐用溫暖而真摯的旋律，唱出台南400年的文化靈魂，歌詞中呈現台南人最熟悉寺廟裡的香煙、美食的虱目魚、肉燥、運河等；金鐘導演紀倪君用細膩的鏡頭語言，讓台南的街巷、光影與人情更深刻地呈現在世人眼前。「雙金級」的兩位創作者把最好的創作獻給台南，「這份心意，我要代表所有鄉親向他們致謝。」

廣告 廣告

謝銘祐說，林俊憲找他寫競選主題歌，他只想了5秒就答應，林俊憲是台南一中大他兩屆的學長，同為台南子弟，義不容辭的答應；他跟著林俊憲拍直播、品嚐美食，見到林俊憲每到一家店，就和老闆親切打招呼，這些店家都是林俊憲認識多年的好朋友，林俊憲都能講出每家店的特色，讓他見識到林俊憲的親和力和對在地的熟悉。

紀倪君想起接到林俊憲邀她幫忙拍MV時，她不知道該如何回應，因為林俊憲太大咖了，又不能拒絕，加上她回台南拍實境節目，受到林俊憲很大的幫忙，她答應了林俊憲，也要藉發表會向他很正式的說聲「謝謝」；到台南東市場拍攝MV時，她見識到這位大咖的人氣，還沒開始拍攝，林俊憲就不斷忙著和攤商、市民打招呼，讓她感受到台南人的熱情。

林俊憲表示，這首歌名為《獻予你》，其中的「你」，是每一位台南市民。因為他走在市場、在里內會勘、在廟埕聊天，市民最真實的心聲，就是他願意留下、願意承擔、願意拚的理由。他強調，「我想告訴大家：我聽到了，也放在心上。如果有一天我能成為台南市長，我一定用最努力的方式，把這座城市照顧好。」

林俊憲指出，台南有台灣最大的水產養殖區、有最先進的科技產業，更是台灣最富文化底蘊的城市，從音樂、文創到影視，近年都有亮眼表現，證明台南具備發展影視產業的條件，絕對值得持續投資建設，這些成績都是「台南最好」的展現

林俊憲強調，「獻予你、拚未來」不是口號，他最近每周所提出的各項政策均獲得市民廣泛回響與認同，顯示市民對他有所期待，一座城市的改變，需要耐心、需要熱情，需要真正願意為人民打拚的人。這座城市給他成長的養分，也給了他出發的力量。他希望透過《獻予你》，向每位市民獻上一句真心話：「謝謝你們，我願意把全部獻給台南。共同打拚更好未來」

【看原文連結】