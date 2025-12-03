林俊憲再提議長跑票案「賴清德怎放心託付台南給陳亭妃、郭信良？」陳亭妃回轟「搞錯方向」：一直搬石頭讓總統擔

民進黨在台南市長選舉初選對戰激烈，綠委林俊憲日前接受媒體專訪，再度提起台南議長選舉一事，直言「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」綠委陳亭妃今（3）日回應，林俊憲搞錯方向，議會的事情跟立法院有什麼關係，回轟林俊憲「一直搬石頭讓總統擔」。

林俊憲接受媒體專訪時說，黨內對於下屆台南市長提名，大選當然要全黨團結，但若以賴清德競選連任，「沒有人比我了解他啦！」

林俊憲再指，總統暨民進黨前台南市長賴清德最大的期待，就是推出操守良好、對黨忠誠的最強候選人，足以凝聚地方力量、迎戰大選；他質疑市長參選人陳亭妃與台南市議會前議長郭信良在過去的台南市議長選舉中，兩次策劃跑票叛黨事件，對民進黨造成重創，令地方派系不滿至今。

「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」林俊憲直言，當年兩次議長選舉跑票事件，是民進黨在地方極其嚴重的打擊，也重傷黨的團結與形象，如今他獲20餘位議員支持，正是因為這些民代對當年事件深惡痛絕，認為對地方綠營力量造成長期傷害。

林俊憲強調，唯有由他代表民進黨參選，才能真正整合地方力量、團結黨內，才有機會在大選中擊敗對手。

對此，陳亭妃今日在政見發表記者會後受訪回應，林俊憲真的搞錯方向，她是立委、議會的事情跟立院有什麼關係？台南市民想知道的是林俊憲對台南的市政規劃，「對手一直搬石頭讓總統擔」，但總統是公共財，希望的是最強候選人，而非完完全全把方向搞錯的候選人。

（圖片來源：陳亭妃、林俊憲臉書）

