林俊憲出席民進黨台南市長提名政見會（2） (圖)

政治中心／綜合報導2026宜蘭縣長選戰，在藍白整合之前，有意參選的立委吳宗憲、國民黨籍的議長張勝德明天將初步協調，今天吳宗憲先到宜蘭辦政見會，他強調一切按步調走、張勝德則強調耕耘基層。陳琬惠今天也辦小草應援拉聲勢。而民進黨的林國漳持續拚單獨過半。國民黨立委吳宗憲拿著競選扇子，選在宜蘭地標五穀宮辦首場政見宣講，正式投入縣長選戰。吳宗憲說「我覺得我對宜蘭有一個很深的感情，這兩年我在這地方，也很快樂地幫這地方解決很多問題。」謝龍介說「有吳宗憲在你們就不用怕，我龍介也會跟你們作伙打拚，好不好！」找國會戰友、競選台南市長的謝龍介視訊連線站台。27號下午，吳宗憲就要跟議長張勝德到黨部開協調會，但黨部主委林明昌、恰好也是五穀宮主委，協調前借場地辦活動，格外敏感。吳宗憲在協調會前借到黨部縣黨部主委的宮廟場地，引人聯想。（圖／資料照）聲音來源：國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌：「廟要跟民眾打成一片我們不分黨派，民進黨借我們也借他阿。」立委（國）吳宗憲：「是事後才通知我們有這個協調會議，什麼時間點有個跟大家的說明會，以及什麼時間點我的看板會上去，這個一直以來都有我的步調，目標不變步調一致。」宜蘭縣議長張勝德：「勝德一路走來勤走基層，公平公正公開之下，產生一位宜蘭縣長候選人，帶領我們打贏宜蘭縣長這場選戰。」藍營整合完，還得跟民眾黨整合。吳宗憲說「國民黨跟民眾黨是2個完全獨立的政黨，各有各的主體，誰也不是誰的小弟，只要是我出來，絕對沒有三角督的問題。」民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「不管是宗憲今天所辦理的活動，或我禮拜天有個小草應援的活動，我想都是希望更多宜蘭縣民可以看到我們。」陳琬惠說周日民眾黨也有小草應援活動。（圖／陳琬惠提供）民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「各政黨都有自己提名機制，我們予以尊重並祝福，我還是秉持自己的腳步全力以赴。」藍綠白積極籌備，2026民主聖地這一仗瀰漫濃濃煙硝味。（民視新聞綜合報導）原文出處：宜蘭縣長選戰！吳宗憲、張勝德將初步協調 民進黨林國漳拚單獨過半 更多民視新聞報導鄭麗文認了期待赴中見習近平！公開時間點：看人家要不要請我去陳佩琪抓「她」當替罪羊？Grace揭佩琪甩鍋發文關鍵！謝龍介造勢「送手槍」 林志潔：帶玩具槍上高鐵已可罰！

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 1