林俊憲包場「冠軍之路」 回顧台灣棒球奮鬥歷程

（中央社記者張榮祥台南1日電）投入民進黨台南市長初選的立委林俊憲今天在南紡夢時代威秀影城包場，邀來國中小學和社區棒球隊觀賞「冠軍之路」紀錄片，回顧台灣棒球奮鬥歷程，也為未來世代注入信心勇氣。

林俊憲今天包場台灣在世界棒球12強賽奪冠歷程紀錄片「冠軍之路」，邀請台南市崇學國小、立人國小、永信國小少棒隊、安平國中女子壘球隊與社區棒球隊觀賞，中華職棒會長蔡其昌、紀錄片導演龍男·以撒克·凡亞思等人也出席映後座談會。

林俊憲表示，「冠軍之路」不只是奪冠紀錄，也是不斷向前、持續接棒的成長軌跡。林俊憲也以棒球比喻社會發展，強調一棒接一棒、世代交替的重要性。

林俊憲說，他正投入台南市長選舉，若有機會承擔更大責任，將持續推動台南市三級棒球發展，結合政府、民間與學校力量，提供穩定資源、引進運動科學訓練、更新設備與運動防護，給予選手全方位支持。（編輯：張銘坤）1150101