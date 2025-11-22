林俊憲南區鹽埕後援會成立 回到故鄉展現勝選氣勢

林俊憲回故鄉南區鹽埕成立後援會，政治評論員黃益中（中）特地南下到場助講，展現鄉親力挺團結氣勢。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

林俊憲回故鄉南區鹽埕成立後援會，他與台下支持鄉親親切互動。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

爭取民進黨2026台南市長黨內提名的立委林俊憲22日晚間回到故鄉，舉辦「南區鹽埕後援會成立大會」，由鹽埕北極殿主委林國義出任後援會會長，現場湧入大批鄉親熱情相挺，12位市議員到站台相挺，政治評論員黃益中特地南下到場助講，展現在地鄉親力挺的團結氣勢。

林俊憲表示，鹽埕是他出生成長的地方，回到最熟悉的土地，看到眾多鄉親到場支持，讓他感到非常溫暖。未來也將以更大的決心與擔當，持續帶領南區前進，打造更加進步、宜居的台南。

林俊憲指出，南區人口近12萬，是台南第五大行政區。身為在地子弟，他希望南區持續發展，凡是可行的政策，都優先在南區推動。過去一段時間，他也完成了許多重要建設。包括向中央爭取台86快速道路 3 億元改善工程；爭取 1.45 億元經費打通永成路至濱海公路，完成喜樹地區多項道路銜接與拓寬工程。

另外，市區停車空間不足也是市民及觀光的重要問題，林俊憲說，他爭取 2.3 億元前瞻經費，在水萍塭公園興建地下停車場；也爭取 4700 萬元推動西門健康停 22 立體停車場。

林俊憲表示，他為南區7所國小爭取 7.3 億元，用於改善操場、跑道、遊戲場及廁所等設施，並協助南寧高中推動通學步道工程。也推動打造 665 戶的清水路社宅「鯤鯓安居」，投入 13 億元興建 300 戶的「開南安居」。他並宣布，未來將以推動婚育宅 2500 戶為目標。

林俊憲說，「南區是我從小長大的地方，這片土地給了我最純粹、最美好的童年，也造就了現在的我。我希望以更好的建設回饋鄉親，答謝這片養育我的土地。」他經常問自己，台南市民會希望市長為自己做什麼？他認為，現階段的台南就要從照顧老人、小孩與年輕人開始，打造更宜居的環境，才能推動整體城市進步。

