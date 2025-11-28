林俊憲叫陣陳亭妃！謝龍介揭幕後真相：他手上可能還有鬼牌

民進黨台南市長初選白熱化，綠委林俊憲呼籲藍白不要介入民進黨的初選，他還提及競爭對手、綠委陳亭妃過去兩次背叛民進黨。藍委謝龍介表示，林俊憲講的是事實，但是否影響到有沒有能力領導這個黨，大家自有公論，他指出，林手上可能有一張鬼牌，就看他什麼時候打出來。

謝龍介。（圖／中天新聞）

林俊憲近日接受《鏡電視》專訪，談到民進黨台南市長初選，他自信地表示，只有自己能夠讓民進黨團結在一起，並指如果是陳亭妃出線，整個黨都會散掉，因為她兩次議長選舉都跑票背叛黨，還要怎麼去領導大家呢？這些人一定會不服氣。

廣告 廣告

林俊憲。（圖／中天新聞）

謝龍介今天表示，林俊憲講的是一個事實，「因為當時我是國民黨的主委，國民黨有16票，我知道我們把16票送給他們，會造成他們分裂，那確實是他們願意搭這個車，就是願意接受我們饋贈的16票，所以他們的戰友就當上了台南市的議長，那一次打敗了賴清德所屬意的邱莉莉。」

謝龍介指出，後來民進黨有些人因為跑票被開除黨籍，也因此才會有記名投票的條款。後來記名投票，他們明知道記名了，那就是真正就背離黨意，然後被開除黨籍，所以這就是一個事實，但會不會影響到她有沒有能力領導這個黨？這個當然是自有公論。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

謝龍介說，民進黨人脫黨參選能夠成功的很少，因為民進黨支持者對忠誠非常重視，所以林俊憲才會不斷的攻擊這一點。面對記者追問，林俊憲可能民調看起來比較低才決定直接打這個？謝龍介表示，他當然會打，還有大概45天，那手上可能有一張鬼牌，就看他什麼時候打出來。

延伸閱讀

賴清德公開點名「陳亭妃不能質詢我」 她陪笑鞠躬：沒有錯

賴清德2027武統台灣說之後 解放軍又啟動「聯合戰備警巡」

駁林俊憲「搞錯方向」！陳亭妃喊：我很聽賴總統的話