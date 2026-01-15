林俊憲台南初選惜敗 戰友林宜瑾發聲了

即時中心／顏一軒報導

民進黨台南市長初選今（15）日公布結果，立委林俊憲2.6927%的差距惜敗給對手陳亭妃。對此，綠委林宜瑾表示，儘管結果不如意，但他們表達尊重。





林宜瑾於臉書（Facebook）發文指出，初選有競爭，但大家共同的目標是讓台南更好。感謝這段時間所有支持林俊憲、無懼風吹日曬雨淋的市民朋友，「謝謝你們的信任與陪伴，這份心意我們會放在心上」。

她強調，台南需要團結，自己會堅守崗位，繼續做好該做的事，為台南打拚！

