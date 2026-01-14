林俊憲合體高雄市長參選人賴瑞隆掃街 宣示共同推動南高連線決心

林俊憲合體高雄市長參選人賴瑞隆掃街爭取鄉親支持，也宣示共同推動南高連線決心。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長黨內初選民調14日登場，甫於高雄市長民調初選中勝出參選人賴瑞隆前一天特至臺南市為好朋友林俊憲參選人加油打氣，展現黨內團結氣勢；雙方除展開車隊掃街行程，並共同宣示推動「南高連線、幸福實憲」決心，期許林俊憲順利出線，攜手打造臺南與高雄緊密合作幸福生活圈。

林俊憲立委表示，自己與賴瑞隆是多年好友與戰友，得知賴瑞隆順利通過初選後第一時間即致電表達祝賀，並相約到臺南為他站台相挺，這不只是朋友情誼的展現，更象徵南台灣未來治理願景的攜手合作。

賴瑞隆說，他很高興能順利通過黨內初選，感謝黨內同志支持與鼓勵，也肯定林俊憲立委長期深耕地方，作風親民，對政策細節與城市治理都有深入掌握，是一位具備高度能力與視野的人，也是他心目中最理想的臺南市長人選；高雄與臺南在生活圈、產業鏈與交通建設等面向緊密相連，未來若能與理念相近且彼此信任的市長合作，可為南台灣打造更好的發展藍圖，因此特到臺南為好兄弟、好戰友林俊憲加油打氣，期盼能順利通過市長黨內初選。

林俊憲指出，臺南與高雄是兄弟城市，長期以來在環境保護、經濟發展、交通建設、防疫與救災等重要議題，皆透過跨縣市合作治理，未來若能順利通過初選與大選考驗當選臺南市長、賴瑞隆擔任高雄市長，雙方將會持續深化既有的「南方治理平台」合作機制，為臺南與高雄合計約457萬市民推動具體且具前瞻性的政策方向。

林俊憲也進一步說明南高合作首要是強化二仁溪流域的整體治理，兼顧環境永續與生態保護，其次是推動交通建設的全面進步，促成台39線向南、向北延伸，串聯南科與橋頭科學園區，擴大產業動能；捷運方面深綠線自沙崙科學城向北延伸至南科台南園區，高雄則推動紅線路竹湖內線，延伸至沙崙，強化南高生活圈連結，同時攜手推動科技與產業升級，共同爭取中央資源協助傳統產業加速數位化與低碳轉型。

林俊憲強調，「南高連線」不只是口號，唯有臺南與高雄合作，南台灣才能真正一起進步，也呼籲鄉親接到電話民調時能全力支持，讓臺南與高雄未來由最有默契、最能合作的市長並肩前行，共同推動南台灣的繁榮發展。