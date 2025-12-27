▲台南政見會攻防！林俊憲喊綠電掃黑，陳亭妃揭弊酸：別切割。（圖／記者林柏年攝，2025.12.27）

[NOWnews今日新聞]

民進黨台南市長初選政見發表會，針對台南光電爭議，立委林俊憲強調綠電被嚴重污名化，但為了外銷與高科技產業發展「不能不發電」，並主張透過「綠電掃黑」防止暗黑勢力干擾；立委陳亭妃則直搗弊案核心，點名陳凱凌與光電大樓事件，並狂酸：「不能只有選要講的才講，別人的就不講」，強調光電爭議不應切割。

林俊憲指出，高科技電子大廠對綠電需求大到不夠用，這關乎台灣外銷生計，絕對不能停止發展。他坦言地方確實存在暗黑勢力干擾，這已演變成治安問題，因此他曾向總統建議發起「綠電掃黑」。只要有人收錢就一定停發執照，避免綠電成為全民公敵。

廣告 廣告

陳亭妃以立院經濟委員會的背景回擊，強調自己最早提出處理「饋線蟑螂」機制。台南光電弊案之所以被國民黨當提款機，主因就在於前局長陳凱凌與光電大樓等事件，她呼籲黨內應共同翻頁、大步向前，不應為了選舉而切割說是誰的人就不敢講，唯有開大門走大路，才能讓民眾安心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

談優點卻點燃火藥？林俊憲：選市長非排隊 陳亭妃：羨慕資源多

台南市長初選後如何支持勝出者？林俊憲、陳亭妃給答案

陳亭妃不滿「不明民調」攪局！林俊憲嗆：不要數字不合就跳起來