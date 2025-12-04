林俊憲喊「賴清德怎敢把台南交給陳亭妃？」 吳子嘉直呼看不懂

民進黨台南市長初選由立委林俊憲大戰立委陳亭妃，林俊憲近日重提陳亭妃當年在台南議長選舉跑票的舊案，對陳的誠信提出質疑，更直接喊出「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，林俊憲這樣的說法相當奇怪，「我看了也嚇一跳」。

民進黨立委林俊憲。（圖／林俊憲辦公室）

吳子嘉在《董事長開講》節目中針對林俊憲的發言進行分析。他表示，林俊憲說賴清德怎麼敢把台南託付給陳亭妃，自己當市長賴清德最放心。吳子嘉認為這段話應該分成兩部分來看，林俊憲當市長的話賴清德最放心這一點他同意，這是一件事情。但若分成兩件事情來講，他質疑林俊憲為何說賴清德怎麼敢把台南託付給陳亭妃。

吳子嘉反問，陳亭妃不是民進黨的立委嗎？陳亭妃是洪水猛獸嗎？陳亭妃真的如同林俊憲所講的，她當權以後就會搞五大弊案嗎？他指出，林俊憲這個說法跟他的論述有點呼應，但看到這樣的說法時，他也嚇一跳，不明白林俊憲為何會把矛頭指向競爭對手及其盟友，也就是陳亭妃跟郭信良。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

吳子嘉直指，賴清德已經當了中華民國總統，還要關心台南幹什麼，台南會影響到什麼東西？他認為這就是一個很奇怪的論述。吳子嘉進一步分析指出，如果林俊憲沒有出線，在坊間傳聞變成陳亭妃出線的話，對賴清德來講，台南的地盤整個就丟掉了。在民進黨內，賴清德的信任度跟威信、權威的尊重，或是說服從，或者完全說他是領導統御的能量，通通都要打非常大的折扣。

不過吳子嘉也表示，如果整個選舉的大盤即使不是很順利，陳亭妃就算擔任候選人，台南市還是民進黨的天下。他認為不管是林俊憲選還是陳亭妃選，台南應該都是民進黨當選。

