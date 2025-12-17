即時中心／高睿鴻報導

民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，均是當前角逐下屆台南市長的熱門人選，兩人都有雄厚的地方實力；但也因此，雙方的初選預計相當激烈，彼此之間也難免有些意見衝突。近期，林俊憲不斷質疑陳亭妃，是否與藍營「走太近」，今（17）日甚至更直白地說，「台南市民最討厭背骨」；同時，他也怒批國民黨介入綠營初選、大力幫忙陳亭妃，並不滿地說：「她現在的民調支持率，就是靠國民黨介入支持的」。

媒體《鏡週刊》今天踢爆，國民黨南市議員蔡育輝等人，涉嫌操弄、介入綠營初選，並且支持陳亭妃；另一方面，陳的後援會長，竟也於去（2024）年總統大選時，於多個群組散播「支持3號國民黨候選人侯友宜」等內容，因此，林俊憲等綠營人士不禁質疑，陳亭妃是否為了勝選，竟找上藍營合作，這是讓人無法接受的。

林俊憲今早受訪時，直言不諱地說：「首先，我大概1年前就公開指責國民黨，不要介入民進黨的初選；尤其幾個國民黨議員，包括這次週刊報導的藍營蔡姓議員，他們都是公開介入綠營初選、支持我的對手陳亭妃」。他強調，如今週刊將這些細節報導出來，證明自己一直以來所講的，基本上都是事實；以及文章當中提到，一些利益方面的互相往來等等。

因此，林俊憲語重心長地向陳亭妃喊話，希望她「不要幫助這些國民黨議員」。他強調，尤其週刊今天報導的這位蔡議員，過去專門辱罵現任總統、時任台南市長賴清德，並且大力抹黑民進黨；因此，苦勸陳亭妃別跟這些藍營議員往來。

民進黨立委林俊憲。（圖／民視新聞）

同時，林俊憲亦強調，週刊今天這樣爆料，其實同時也證實他過去所講，幾乎所有民調只看綠營的部分，他都會贏。然而，自己的整體支持率陷入落後，就是因為藍白明顯介入民進黨初選、支撐陳亭妃；他接著說：「國民黨為何要介入我們的初選？藍營希望，藉由他們的介入，讓綠營產生一位初選能過關、卻會輸掉大選的人」。

承上述，他篤定地表示，其實國民黨立委、台南市長擬參選人謝龍介，最怕的對手就是「團結的民進黨」。因此，林俊憲直言說：「只有我代表綠營參選市長，才能團結民進黨；而且，我幾乎將民進黨團結完畢，除了我以外、還有3位立委支持我」。甚至，就連地方議員，林俊憲說，除了之前曾經跑票的那幾位，其他20幾人也都挺他。「我想，這才是國民黨最怕的！」，他說。

林俊憲最後表示，自己也在台南從政30年、過去6戰6勝，而且上次選舉，更是拿到全國最高得票率 。「所以我覺得，只要民進黨能團結，明年我在2026市長大選也不怕任何人，柯文哲來也一樣！民進黨可以打敗任何政黨及對手」。

不過，陳亭妃嚴正否認上述指控。她今早霸氣回應說，自己就是國民黨、謝龍介最害怕的對手，「台南每個人都知道，藍營最怕的是誰？是陳亭妃，謝龍介最怕的是誰？也是陳亭妃」。另外她也駁斥，與國民黨議員合作的傳言，還幽默地說：「如果真有合作，民調還會更高吧？」。

原文出處：快新聞／林俊憲嗆藍營介選「民調挺陳亭妃」 本人否認：謝龍介最怕我

