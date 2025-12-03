林俊憲嗆「跑票叛黨」 「妃」常火大：搬石頭讓總統擔

立委林俊憲和陳亭妃彼此隔空對嗆。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選，現在立委林俊憲和陳亭妃彼此隔空對嗆，當中林俊憲就大酸，陳亭妃和郭信良兩次策動議長選舉跑票是叛黨，而陳亭妃就反問，她是立委，議會的事情和立法院有什麼關係？反嗆林俊憲在搬石頭，讓賴總統擔。

我殺我砍，這就是台南的民進黨初選，聽到「林俊憲」這3個字，陳亭妃的笑容笑得人心裡發寒，因為自己的政策被對手酸的很透徹。

立委（民）陳亭妃vs. 立委（民）林俊憲：「每次都說她8年前怎樣，8年前怎樣，8年前的台南跟現在已經有很大不一樣，他們都沒有用心看我的政見，什麼政策白皮書，我也想看一看她提什麼，根本就找不到有這種東西，就剩一個空有的名詞。」

到底誰能延續市政，不只看政策，還要看過往的交涉。立委（民）陳亭妃vs.立委（民）林俊憲：「賴總統更希望提一個操守好過去對黨忠誠，（我覺得他真的搞錯方向），陳亭妃、郭信良兩次在台南市兩次議長選舉跑票叛黨，（我是立委，議會的事跟立法院有什麼關係）。」

兩人相爭大位，還要爭總統心裡的地位。立委（民）陳亭妃vs.立委（民）林俊憲：「總統是公共財，總統希望的是最強的候選人，（只有我代表民進黨參選，我才可以團結絕大多數民進黨的力量），你一直在搬石頭讓賴總統擔，賴總統當然希望台南能夠提一個最強的候選人。」

兩人的爭寵，連政見發表會都要互相糗。立委（民）陳亭妃vs.立委（民）林俊憲：「政策的發表當然需要有提問，而不是去那邊照稿念，我需要的是時間（發表），（我不是怕被提問的人），妳是真材實料還是空心草包一個，一個市長要被質詢的，絕對不會怕被提問。」

民進黨台南初選刀刀見骨，殺紅眼的戲碼人人看得很清楚，戲裡扮媽祖，有時戲外也會生氣一清二楚。

