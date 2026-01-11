林俊憲團結大會 上萬人相挺

林俊憲在永康區舉辦大台南團結大會，爭取台南市長民進黨初選出線。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

民進黨台南市長初選參選人、立委林俊憲十一日晚上在永康區舉辦大台南團結大會，包括台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米及多位立委、台南市議員都到場支持，吸引上萬名民眾到場相挺。

黃偉哲指出，林俊憲深入基層，一步一腳印，展現對地方的投入與承擔，若要讓台南持續進步，就需要由林俊憲來承擔市長的重責。屏東縣長周春米對於林俊憲堅持同婚法案印象深刻，也佩服他投入風災救災的用心。

林俊憲十一日在市區掃街拜票，市長黃偉哲到車隊出發處的關帝廳加油打氣。(記者翁順利攝)

立委郭國文表示，從陳唐山縣長、賴清德市長，到現任市長黃偉哲，都是推動南科設立與台南進步的重要推手。如今，許多關鍵人物都站出來支持林俊憲，證明林俊憲是最合適的市長人選，能讓城市持續發展。立委賴惠員表示，林俊憲溫暖、富有行動力，且學經歷俱佳，台南正處於關鍵發展時刻，需要一位對城市有清晰規劃、並具執行力的人來帶領城市向前。

立委林宜瑾說，林俊憲清楚羅列政見，讓市民能夠在未來逐一檢視他的承諾是否兌現。與其他人選不同，林俊憲不開空頭支票。

記者翁順利∕台南報導

林俊憲十一日回到台南市區，從東區立委選區展開市長初選前夕最後衝刺的拜票行程，市長黃偉哲到關帝廳陪同祈福，並向支持者發表公開談話，表示希望市民朋友支持林俊憲，能在這場君子之爭裡面順利出線。