林俊憲團結大溪北 暢談發展

林俊憲（左七）在新營區舉辦「大溪北團結大會」，強調市政全方位規劃，溪北是新台南發展的第一步。 （記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

爭取民進黨市長提名的立委林俊憲，三日在新營區舉辦「大溪北團結大會」，他強調，市政要全方位規劃，溪北是新台南發展的第一步，產業將延伸到溪北，創造更多就業機會，面對市長初選民調在即，他喊出「你幫俊憲顧電話，俊憲幫你顧台南」，希望凝聚支持力量一起拚，讓台南更好。

包括市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、郭昱晴、林月琴、議長邱莉莉、前農業部長陳吉仲等人都到場站台；陳吉仲回顧任內與林俊憲多次共同面對颱風、豪雨與農業災損，林俊憲始終站在第一線，將基層聲音帶進中央政策，為農民爭取實質保障。

郭國文表示，溪北不會邊緣化，溪北只會南科化，南科是現在台灣經濟的火車頭，連帶的效應將讓溪北重新再造，相信林俊憲有能力帶領溪北、溪南，整個大台南前進，拜託鄉親全力支持林俊憲。

林俊憲說，未來新台南的發展從溪北開始，在新營、柳營、後壁、白河、麻豆和佳里都有科技等相關產業園區，產業延伸至溪北能創造更多就業機會，年輕人不必再離鄉背井找工作，同時台南有最好的農漁牧產品，還有高科技產業產品，住台南很幸福。

林俊憲強調，他有完整的社會福利政見，能顧好老人、小孩、年輕人的需要，他做事有能力、有效率，能爭取中央更多資源；二０二六的市長選舉，牽涉二０二八的總統大選，台南一定要贏；他能發揮最大的團結力量，關鍵時刻能顧好台南，籲請大家支持。