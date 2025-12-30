林俊憲團結車隊大會師 從「下營」出發邁向成功





立委林俊憲今(30)日舉辦第一場「台南團結車隊大會師」，以車隊遊行展現黨內團結與地方凝聚力，林俊憲在下營信仰中心北極殿玄天上帝廟的姜金利主委陪同下上香祈福，祈求地方平安、選戰順利，車隊自下營出發到麻豆，沿途串聯在地鄉親的熱情加油，場面熱絡。

包含立委賴惠員、立委郭國文、立委林宜瑾、台南市議長邱莉莉、台南市副議長林志展、沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、沈震東、林依婷、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、施余興望等多位黨籍立委及議員同志皆到場力挺，展現團結氣勢。

林俊憲表示，第一場的車隊路線從下營前往麻豆，選擇「下營」作為起點別具意義，因其台語諧音象徵「會贏」，寓意從此出發、一路順風，為初選團隊帶來正向能量；而終點選在麻豆，則是因過往民進黨在麻豆地區長期獲得高度支持，代表堅實的民意基礎與對未來的信心。

林俊憲指出，目前內參民調的支持度持續成長，並已超越主要對手，展現基層逐步累積的成果，加上多數鄉親對於這幾天的政見會表現給予高度肯定，整體選戰氛圍倒吃甘蔗漸入佳境，剩下不到兩個禮拜的時間，團結車隊將繞行整個大台南，邁向初選勝選之路

