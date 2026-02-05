林俊憲坦言「制度暫時動不了李貞秀」：說穿了是公然與國籍法對幹

記者楊士誼／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀尚未放棄中國國籍，引發輿論反彈。民進黨立委林俊憲今（5）日指出，李貞秀的國籍問題「說穿了就是公然與《國籍法》對著幹」，期限未到制度也暫時動不了她。他指出，立院國民黨團總召傅崐萁去年提案修改國籍法，替李貞秀等人解套，照這邏輯，習近平只要住滿十年也能在台任公職，甚至還能當立法院長。林俊憲也呼籲檢討兩岸條例，限制中國人不可擔任可接觸機密的公職。

林俊憲在社群發文表示，李貞秀的雙重國籍問題，說穿了就是公然與《國籍法》對著幹。反正一年內放棄國籍的期限還沒到，制度暫時動不了她，先撐著再說。而傅崐萁去年就試圖替李貞秀委員「解套」。他提出修正《國籍法》，讓中國人擔任台灣公職時，不需像其他外國人一樣放棄原國籍。

林俊憲指出，照傅崐萁的邏輯，未來哪一天習近平決定來台灣定居，只要修個法並住滿十年，不必放棄中國籍，就能在台灣擔任公職，甚至只要加入國民黨，還可以當上立法院長。他質疑，這樣的制度設計，台灣承擔得起嗎？在傅崐萁動手之前，是不是應該檢討《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，限制中國人民不得擔任可接觸國家機密的公職，以免國家安全被一步步掏空？

