林俊憲安南區造勢 蘇貞昌站台

林俊憲四日晚間在安南區舉辦團結造勢大會，蘇貞昌壓軸助威。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

爭取民進黨台南市長初選提名的立委林俊憲，在溪北地區舉辦密集的造勢活動之後，四日返回市區的安南區宣傳，由於當地並非他的立委選區，支持者更加賣力助威，不但由議長邱莉莉率領在地議員助講，前行政院長蘇貞昌更專程南下站台，壓軸發言肯定林俊憲適當的台南市長人選。

「挺憲團結大會」在安南區北安重劃區舉行，與林俊憲宣布參加初選後的安南區成立後援會造勢活動會場相同，他取消大進場的傳統做法，而是在全市各地後援會和議會民進黨籍議員簇擁下登台，他強調選擇安南區再出發主因是安南區為市區發展最迅速的地方，會場所在地為都市計畫商業區，面積超過二十公頃，商機潛力雄厚，他若進入議會將優先開發，並透過交通系統與南科、沙崙等科技串聯，帶動全市的繁榮進步。

蘇貞昌則指出，他的親姊妹都是台南媳婦，姊姊嫁到安定區、妹妹嫁到歸仁區，所以他對台南相當了解、感情深厚，知道台南需要怎樣的市長。

蘇貞昌細數自己的從政經歷，所得到的經驗就是很會認識、了解政治人物的作為，成功之道在於互動的技巧，從地方到中央都缺一不可，間接表示林俊憲都擁有，最後他拉起林俊憲的手，喊出專屬的招牌口號，高聲祝福林俊憲要：衝！衝！衝！作為結尾，將會場氣氛帶到最高潮。