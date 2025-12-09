林俊憲安南果菜市場掃街人氣旺 市長初選全面升溫

民進黨立委林俊憲今日前往安南果菜市場掃街拜訪，現場人潮湧動、加油聲不斷，宛如小型造勢大會。有攤商熱情喊出「俊憲加油！」人氣之高顯示林俊憲在安南區的基層支持度持續上升。 圖：林俊憲服務處提供

林俊憲強調，安南是台南成長最快的行政區，具備土地、產業資源，是台南下一階段發展的關鍵。他也提出「安南新都會」願景，盼讓安南成為科技、教育、文化、休憩與運動多功能整合的新優質都會區。是台南下一個黃金生活圈。他強調：「市場是民意最直接的地方，走得越深，越能感受到鄉親對生活改善與城市升級的期待。」

林俊憲也提出「安南新都會」願景，主張以台江大道與捷運黃線作為城市骨幹，強化安南與南科、永康、市區的交通連結；並整合台史博館、亞太棒球村、成大安南校區、中信金融學院等既有量能，加上康寧大學校區活化與天馬電台園區再利用，形塑科技、教育、文化、運動與休憩多核心並進的城市發展格局，同時推動科技工業區擴大、青銀共居與幼托設施增設，打造更宜居、可創新的優質都會區。

林俊憲指出，捷運黃線是安南未來發展的關鍵交通骨幹，先前已成功爭取 3,000 萬元規劃費，讓黃線正式從構想走向專業評估，為後續中央審議與推動奠定重要基礎。他強調，安南人口持續成長，產業與校園聚落成形，唯有及早布局交通量能，安南的生活、產業與城市格局都會全面提升。

近期走訪多個市場，民眾反應都十分熱情。今天在安南果菜市場，攤商、婆婆媽媽與年輕家庭陸續上前握手寒暄，分享生活中的期待與困難，也有人直接喊出：「台南需要有願景的人！」、「安南未來要發展，就是要有能力的人來做！」現場熱絡又真誠，處處都是最直接的民意回饋。

林俊憲表示，這段時間基層交流愈多，愈能感受到市民對他理念的認同正在逐步累積，他會把每一次交流、每一個聲音，都視為城市前進的重要指引。他強調：「市長候選人不只在台上講理念，更要走進市民的生活。唯有真正理解人民的需要，提出的政策才會改善大家的日常、讓城市進步。

