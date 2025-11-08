林俊憲成立安南後援會 展基層人氣

立委林俊憲八日隆重成立安南區後援會，展現豐沛的基層人氣。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

積極備戰參選下屆台南市長的立委林俊憲，八日在全場爆滿的吶喊聲中，成立安南區後援會，服務處估計現場超過五千名支持者，讓助選團隊對即將登場的民進黨初選充滿信心。林俊憲強調，安南區是孕育下一代台南人的重點行政區，未來他將從「讓青年放心打拚、提升公共服務、推動交通大進步」三大方向著手，全力帶動安南區的發展。

林俊憲團隊指出，在安南區成立後援會的初選態勢發展，備受黨內外矚目，畢竟這是黨內競爭對手的立委本命區。八日獲得民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝等議員的公開力挺，加上近期對老人、孕婦、幼兒、學齡教育等多項福利提升政策的宣示，使得林俊憲的聲勢扶搖直上，充分展現在安南區後援會成立大會活動上。

基於人口已經突破二十萬人的安南區，孩童人口多達十三萬人，林俊憲表示，要讓青年人能夠放心打拚，未來市府首先要將長輩、婦幼照顧好！包括老人健保不排富而由政府全面負擔、免費接種皮蛇疫苗、每個月五百元計程車補助以及重陽敬老禮金翻倍從一千變元兩千元、優化關懷據點與老人共餐等，將老人福利全面提升。其他包含婦幼照顧、提升公共服務、改善交通方面等都有提出具體可行的嶄新政見。

（記者翁順利攝）

擔任林俊憲安南區後援會會長的王賢明，特別強調他所認識的林俊憲，是一個願意傾聽、有行動力，能讓城市進步且守護土地的人，歡迎民眾經常到位於大安街的後援會交換地方建設的意見。出席後援會成立大會的來賓包含台南市籍民進黨內基層公職民代齊聚力挺，包含立法委員和市議長邱莉莉帶領民進黨籍議員。