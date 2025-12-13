林俊憲成立麻豆後援會 七千人齊聚展現團結氣勢

林俊憲在麻豆成立競選後援會，包括立委郭國文、林宜瑾、賴惠員、王義川、林楚茵，台南市議長邱莉莉、副議長林志展等人齊聚一堂，展現黨內高度團結。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選進入倒數，參選人立法委員林俊憲今（13）日在麻豆成立競選後援會，現場湧入超過7500位鄉親熱情參與，氣氛熱烈。包括立委郭國文、林宜瑾、賴惠員、王義川、林楚茵，台南市議長邱莉莉、副議長林志展，以及李宗翰、王宣貿、蔡筱薇、蔡蘇秋金、陳秋宏、沈家鳳、周嘉韋、林依婷、黃肇輝、郭鴻儀等多位黨籍市議員齊聚一堂，展現黨內高度團結，更請來為他創作競選歌曲的金曲歌王謝銘祐獻唱，營造強勁氣勢。

廣告 廣告

林俊憲表示，麻豆與佳里、官田、下營、西港等區，在地理與生活機能上早已緊密連結，形成台南重要的生活圈，不僅北接大新營、南鄰南科，更是承接南科外溢效應的關鍵腹地。他強調，未來市政規劃必須以「大生活圈」為尺度，從交通、就業、托育到公共建設進行整體布局，讓發展真正落實在居民日常。

林俊憲指出，南科帶動人口快速移入，麻豆在醫療、教育與商圈條件俱全的情況下，交通效率更顯關鍵。他細數近年推動的重大交通建設成果，包括成功爭取38億元經費推動「烏橋中路跨曾文溪大橋」，完工後麻豆至南科通勤時間可縮短至約15分鐘，同時積極推動總經費71億元的「南41線跨曾文溪大橋」，串聯安南、新吉工業區與佳里、西港，紓解既有橋梁車流，支撐溪北人口與產業成長。

前來為他站台的郭國文表示，藍白介選，陳亭妃還扯民進黨後腿，身為主委要中立，但無法接受這樣的行為，而台南是有指標的戰略位置，就連柯文哲都放話說要來台南，如果台南沒有守住，那會影響2028總統選舉。

林宜瑾則喊話，這幾年民進黨在麻豆得票率都在台南排行第一，無論民進黨好或壞的時刻，麻豆人都堅持跟民進黨站在一起。賴惠員表示，林俊憲話講很少，事情做很多，感謝風災時刻對於台南溪北的協助，台南關鍵時刻，大家都要出來勇敢站出來。

身為麻豆女兒的林楚茵今日也特意回台南為林俊憲站台。她說，林俊憲在國會的表現大家有目共睹，藍白介選，是因為對手是比較好控制的人，萬一對手如果出線，大選就會輸掉。

出身佳里的王義川則提到，藍白不止在立法院修惡法，現在藍白介入台南初選的情況更為嚴重，而林俊憲才是唯一能團結黨內候選人。

林俊憲總結指出，麻豆是溪北發展的關鍵樞紐，只要把交通打通、把生活顧好、把產業做強，就能讓整個大生活圈一起前進。他已經準備好承擔更大的責任，未來將持續以行動證明，「台南最好、幸福實現」不是口號，而是每一位市民都能感受到的日常。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民進黨初選政見發表會時間底定！陳亭妃、林俊憲27日正面交鋒

南高屏「Lucky 7」立委推社福政策 免費打皮蛇疫苗、放寬失智長照補助