林俊憲打出鬼牌！謝龍介爆料：快出狠招了

▲民進黨立委林俊憲（左）提前翻出「鬼牌」舊帳，再度點名攻擊參選人陳亭妃（右）。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選進入倒數階段，原本低調的內部角力現已全面浮上檯面，「憲妃之爭」火線延燒，言詞交鋒愈發尖銳，立委林俊憲昨（3）日受訪時，再度點名攻擊參選人陳亭妃，同時把矛頭指向台南市議會前議長郭信良，在過往選舉中兩度主導跑票、叛黨行為，翻舊帳質疑對手誠信。對此，國民黨立委謝龍介直言，林俊憲快要到「出狠招」的階段了。

謝龍介今（4）日接受媒體訪問時表示，從最新民調與選情時序來看，林俊憲近期支持度快速上升、士氣高漲，因此選擇提前丟出「鬼牌」，也就是選舉跑票的舊帳，並不令人驚訝。謝龍介指出，當年郭信良擔任議長時退黨，並拉攏議員跑票的過程，屬公開事實，而林俊憲此刻重提舊事，正是激烈初選競爭下的應戰策略。

謝龍介分析，距離明年1月中旬的初選投票，目前僅剩不到40天，對林俊憲而言正是勝負關鍵期。他提到，林俊憲過去在台南的耕耘較少，基層辨識度有限，但過去一年多來大量設置看板、拋出政見藍圖，並積極強化組織動員，使得選情在短時間內快速拉近。

謝龍介認為，本輪火力全開的言論交鋒，正代表林俊憲已進入臨界階段，更預判「快到出狠招的時機，而攻擊就是他最好的防守」，否則恐無法逆轉情勢。謝龍介更直言，賴清德總統與林俊憲長期以來緊密的政治關係，早已是台南地方與民進黨內部普遍認知的背景，「賴清德本來就是把林俊憲當自己人，這件事不需要刻意迴避」。

