林俊憲承認敗選是努力不夠 表態挺陳亭妃籲黨內團結

林俊憲承認敗選，強調會支持陳亭妃。（郭良傑攝）

民進黨台南市初選民調出爐，立委林俊憲輸2％多敗選後表示，「我跟所有的支持者，還有他競選團隊、我的夥伴、我的戰友們，表達我對大家的感謝和抱歉。」他表示，是他個人的努力不夠，這個結果讓大家失望。但是，這個選戰，未來我們其實還有更重要的路要走。因為在接下來的2026大選，我也會支持陳亭妃委員。民進黨團結才能打贏市長的選舉。

林俊憲上午表示，接下來將全力支持陳亭妃，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。他首先感謝各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。「今天的初選結果，代表我個人努力不夠，我完全尊重，也坦然接受市民的選擇。」

他也感謝所有「台南隊」的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺我的好戰友，「有你們真好！請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拚，台南尚好，謝謝大家。」

林俊憲強調，他要請託、再次的呼籲他的支持者，大家不要失望，讓我們繼續一起愛台南，為台南來打拚。只要我們團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的一個堡壘。

對於未來議員的選舉，他也會請支持者支持民進黨的議員，也是要讓黨提名的議員能夠有最多席次的當選。那這是一個團體戰啦，大家也許需要一段時間磨合啦。但不管如何，他也會盡力地來幫忙。因為他覺得要打贏2026的這種大選不容易啊，民進黨一定要團結。

