林俊憲拚台南市長初選 醫界與母校校友後援會力挺

（中央社記者楊思瑞台南30日電）民進黨立委林俊憲參加下屆台南市長黨內初選，今天舉行「醫定勝利」聯合後援會成立大會，獲得全國三大醫界公會聯合會領袖，以及林俊憲母校台南一中、成功大學校友力挺。

林俊憲致詞表示，因為自己的兩所母校正巧都在台南勝利路上，再加上多名全國醫界領袖相挺，便想出「醫定勝利」後援會名稱，也寓意一定能走向勝利。

林俊憲表示，他與醫界互動一直相當緊密，曾推動多項醫界專業建議落實為政策，例如成功將肺腺癌納入公費篩檢，並由台南率全國之先開始試辦，最終獲衛生福利部採納全國實施，藉由早期發現降低死亡率，至今已有近2000名患者受惠。

他說，自從宣布投入台南市長黨內初選後，許多醫界好友表態籌組後援會，包括擔任「醫定勝利」聯合後援會總會長的中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國、兩名擔任榮譽總會長的中華民國牙醫師公會全聯會理事長陳世岳、中華民國中醫師公會全聯會理事長蘇守毅等人。

林俊憲指出，除了醫界，「醫定勝利」聯合後援會成員還包含兩所母校多名校友，台南一中以及成功大學皆是台南極具指標性學府，為台南乃至全國培養無數人才，母校校友相挺別具意義。

林俊憲表示，成大其實是台南最好的市政智庫，未來若擔任市長，一定會善用成大專業學術資源，讓市政更完善。（編輯：陳清芳）1141130