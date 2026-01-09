林俊憲動員輔選團隊的議員夥伴，全市掃街拜票。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選將於下週的十二至十四日舉行，現在進入最後決戰階段，立委林俊憲認為這次黃金週末成為勝負關鍵，為把握倒數衝刺時刻，九日起號召二十五位輔選團隊的綠營議員分進合擊、全面動員，全市同步深入市場、路口與人潮聚集處，展開掃街拜票行動，每一位議員都成為林俊憲的分身，代表向市民請託，催出最後一波支持力量，並最重要的「電話民調，唯一支持林俊憲」記憶。

林俊憲表示，這段時間密集走訪地方宮廟、市場與重要路口，最直接的感受，就是支持的力量正在累積。

協助掃街拜票的市議會副議長林志展分享第一線的觀察指出，九日剛踏入市場，民眾就已經蜂擁而上，不少人主動索取面紙、熱情握手，不斷表達一定會支持林俊憲的心聲，較過去幾次陪同林俊憲拜票的行程中明顯增加。

林俊憲強調，目前已有二十五位市議員、三位立委與他並肩作戰，組成戰力完整的「台南隊」。再加上前台南縣長陳唐山、市長黃偉哲，以及具備中央治理經驗的前行政院長蘇貞昌、前農業部部長陳吉仲，以及成大教授李忠憲、財經政治專家胡采蘋等人皆撰文力挺。