林俊憲挺憲後援會後壁盛大成立 鄉親力挺展現溪北高支持度

▲南市議員李宗翰於後壁區盛大成立挺憲後援會，現場湧進三千多名鄉親，展現林俊憲於溪北地區高支持度。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長黨內初選選情火熱，臺南市議員李宗翰於後壁區盛大成立「挺憲後援會」，現場湧進超過3000名鄉親，包括補教名師呂捷、挺憲後援會榮譽會長賴美惠、南市議會副議長林志展及議員李宗翰、王宣貿、黃肇輝、周嘉韋、蔡筱薇、李宗霖、林依婷、沈家鳳服務處代表、郭鴻儀服務處代表及里長都現身力挺，展現立委林俊憲於溪北高支持度。

呂捷說，作為一名長期研究台灣發展脈絡的歷史老師，他極力推薦林俊憲所推出的政見，其政策方向不僅呼應當前社會結構變化與世代需求，更能在關鍵時刻為台南帶來具體務實的進步動能。

挺現後援會榮譽會長、前南市議長賴美惠強調林俊憲學經歷優秀，南一中、成功大學、美國密蘇里大學碩士，長期深耕臺南，熟悉中央與地方治理脈絡，相信他是最能團結民進黨的人選，帶領台南持續向前。

李宗翰議員表示，今年天災重創大新營，但在災後重建工作上，林俊憲發揮協調能力，媒合儲能公司調度可移動式電力設備供鄉親充電使用，同時召集志工和廠商協助鋪設帆布、清運廢棄物、整理家園，另也深入了解在地產業受損情況，並與中央單位討論產業重建、為地方振興觀光，且其一系列社福政見，完全符合現階段臺南需要，讓大新營可以在穩健發展中步伐中，邁向更美好的未來，呼籲鄉親於市長初選電話民調中唯一支持林俊憲。

林俊憲立委也回顧今年7月丹娜絲風災與728豪雨對臺南溪北造成的重創，強調此段時間鄉親承受的辛苦他都感同身受，尤其針對電線桿倒塌導致的大規模停電問題，已向中央爭取沿海地區電線桿地下化，另外也修正重建風災特別條例加發2萬元，協助大家加速重建家園。

面對淹水與風災挑戰，林俊憲立委說，去年凱米颱風導致八掌溪潰堤時曾第一時間要求水利署修復堤防，並向行政院爭取復耕經費，協調清除75萬立方公尺土砂，讓後壁上茄苳地區約60公頃遭掩埋的農地能再次種作；針對菁寮排水量即便達到百年洪水標準仍淹水情況，也爭取白河水庫清淤、增加永久抽水站、提升移動式抽水機配置、加強堤防與排水能力，透過提前部署治水工程，提升溪北面對極端氣候的韌性。

林俊憲也再次重申其社福政見，包括老人健保費全額補助、重陽禮金翻倍、敬老卡每月500元計程車補助、免費帶狀皰疹（皮蛇）疫苗，以及擴增社區共餐據點；教育方面主張成為「國中小免費營養午餐」的城市，同時將牛奶供應由「二果一乳」提高為「二果二乳」，讓孩子健康成長；在臺南生孩子政府應多支持，將推出包含一胎補助4萬元、產檢交通費最高補助7500元、孕婦免費施打RSV疫苗，推動擴大托育補助從0到2歲托育補貼以及2歲以上幼兒園費用，並增設日間與夜間的定點臨時托育，讓臺南成為六都中最友善的托育城市。

林俊憲強調，溪北是農業的重鎮，從災害復原、交通建設、農業振興，到產業升級、治水工程他都到場、逐案爭取、逐項推動，也拜託鄉親全力相挺，電話民調唯一支持。