林俊憲推台南機場觀光 奇美食品響應憑機票贈咖啡

（中央社記者楊思瑞台南11日電）民進黨立委林俊憲邀集中央、地方政府及民間企業合作，推廣台南機場航線觀光。位於台南機場對面的奇美食品幸福工廠加碼推出憑機票兌換咖啡活動，盼吸引更多旅客使用台南機場。

林俊憲今天在奇美食品幸福工廠咖啡廳舉辦「推廣台南機場航線觀光」記者會，交通部民航局、交通部觀光署、南科管理局、台南市政府等單位代表與會。

林俊憲致詞表示，台南是文化古都、科技重鎮，擁有深厚旅遊魅力，但長期受限於國際航線不足，台南機場具備軍民共用優勢，只要航線穩定並持續成長，未來將有更大機會拓展更多航點。

林俊憲說明，他積極向民航局與航空公司爭取國際航線，其中最受矚目的「台南直飛日本航線」已成功拍板，讓台南久違的國際觀光航線正式重返，其中熊本這條線更被譽為「台日晶片空中走廊」，象徵台日半導體與觀光雙引擎交流進入新階段。

奇美食品於記者會中宣布，凡旅客出示台南出發或抵達的機票或登機證，即可至奇美食品幸福工廠兌換美式咖啡1杯，期盼藉由企業力量參與城市推廣，讓更多旅客在抵達台南的第一站就感受到城市熱情與款待，看見台南的美好。

觀光署主任秘書方正光表示，國際航線的恢復與拓展，對南台灣觀光版圖具有重要意義，觀光署將持續透過海外行銷、旅遊推介會、與航空公司及旅行業者合作等方式，串聯台南文化、美食、節慶與科技觀光特色，提升觀光量能，帶動整體觀光產業正向循環。（編輯：黃世雅）1141211