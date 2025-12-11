林俊憲推廣台南機場航線觀光 奇美食品幸福工廠加碼憑機票換咖啡

立委林俊憲在奇美食品幸福工廠咖啡廳舉辦「推廣台南機場航線觀光」記者會，展現中央、地方與民間企業攜手推動空港觀光的決心。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 立法委員林俊憲今（11）日在奇美食品幸福工廠咖啡廳舉辦「推廣台南機場航線觀光」記者會，現場由交通部民航局、交通部觀光署、南科管理局、立榮航空公司、台灣虎航、台南市政府觀旅局、經發局及台南市議員沈家鳳、朱正軒、黃肇輝、沈震東、蔡筱薇、李宗霖、郭鴻儀、李啟維、鄭佳欣等共同出席，展現中央、地方與民間企業攜手推動空港觀光的決心，位於台南機場對面的奇美食品幸福工廠也宣布加碼推出「憑機票兌換咖啡」活動，盼吸引更多旅客使用台南機場、促進航空與觀光產業雙向發展。

廣告 廣告

林俊憲表示，台南作為文化古都、科技重鎮，擁有深厚的旅遊魅力，但卻有長期受限於國際航線不足的情況，然而台南機場其實具備軍民共用優勢，只要航線穩定並持續成長，未來將有更大機會拓展更多航點。

林俊憲說明，台南航空旅運在疫情後歷經多年空白，他積極向民航局與航空公司爭取國際航線，其中最受矚目的「台南直飛日本航線」已成功拍板，讓台南久違的國際觀光航線正式重返，其中熊本這條線更被譽為「台日晶片空中走廊」，象徵台日半導體與觀光雙引擎的交流進入新階段。

奇美食品於記者會中宣布，很榮幸能與林俊憲與各單位共同努力，期盼藉由企業力量參與城市推廣，讓更多外地旅客看見台南的美好，凡旅客出示台南出發或抵達的機票或登機證，即可至奇美食品幸福工廠兌換美式咖啡一杯，盼以實際行動支持航空運量提升，也讓更多旅客在抵達台南的第一站就感受到城市的熱情與款待，詳情請上幸福工廠官網。

林俊憲感謝奇美食品願意在此時提供加碼活動，讓市民與旅客「愈飛愈划算」，善用企業力量帶動地方觀光，相信中央、地方與企業共同合作，台南航空量能與觀光發展才有機會全面升級，也讓更多國際旅客看到台南的魅力。

民航局主任秘書楊國峯指出，中央樂見地方積極推動航線觀光，台南機場近年改善硬體設備、安全營運與國際服務能量，未來將持續與立委、市府及航空公司密切合作，評估增加航班與航點的可行性。

觀光署主任秘書方正光表示，國際航線的恢復與拓展，對南台灣觀光版圖具有重要意義，觀光署將持續透過海外行銷、旅遊推介會、與航空公司及旅行業者合作等方式，串聯台南的文化、美食、節慶與科技觀光特色，打造「一抵達就開始的台南旅遊體驗」，提升觀光量能，帶動整體觀光產業正向循環。

南科管理局副局長林秀貞表示，航空便利性是產業競爭力的重要關鍵，此次台南機場國際航線新航點開闢，將有效縮短產業往返時間，提升跨國合作效率，也讓更多來訪的企業夥伴能深入台南。

台南市政府表示，市府將持續配合中央政策，透過觀光行銷、國際活動、旅宿合作等手段，將旅客留在台南，創造更多城市觀光收益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

南市公辦都更取得1281戶社宅 黃偉哲盼加速改善老舊社區居住安全

王定宇民團推「廢止憲訴法救回憲法法庭」 牽手挽救台灣憲政危機