林俊憲提營養午餐免費、牛奶多一次

立委林俊憲六日主張國中小學學生營養午餐免費，而且喝牛奶升級，多位民進黨籍市議員到場力挺。 (記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

爭取民進黨台南市長初選提名的立委林俊憲六日召開記者會，主張國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」。他表示，希望讓每個孩子都能在學校吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的台南。

林俊憲指出，目前台南市六至十五歲學生約十三點三萬人，雖已全面免學雜費，但家長每月仍需負擔七百五十至九百五十元午餐費，一學期支出逾四千元，對許多家庭而言仍是負擔。推動午餐全面免費，不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食。

他強調，台南擁有全國比例最高、達九十四％的中央廚房供餐體系，能有效控制成本，具備實施的條件，「要讓學校不只是學習的地方，更是照顧孩子的第二個家」，確保每位學生都能在校園裡吃得營養又安心。

林俊憲表示，台南自賴清德市長時期推動「週週喝牛奶」，在黃偉哲市長任內升級為「二果一乳」，成為六都唯一每週提供兩次水果、一份牛奶的城市。因為受財劃法影響，補助取消後，許多孩子少了一瓶牛奶，他主張全面升級為「二果二乳」，讓孩子能「週週補鈣不間斷」。

他說，台南是酪農重鎮，柳營是全台四大酪農區之一，推動這項政策不僅守護孩子健康，也更能支持本地農業。絕對是兼顧孩子成長需求、農業永續的多贏政策。

林俊憲說，台南是一座以孩子為榮、以教育為本的城市，未來要讓台南成為「讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢」的幸福城市，讓家長不再為學費煩惱，孩子能專心學習、健康成長。教育是最好的投資，照顧好孩子，就是照顧台南的未來。