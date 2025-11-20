林俊憲提青年好成家3方案

立委林俊憲提出參選台南市長的青年成家新政見。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

登記民進黨台南市長初選的立委林俊憲，二十日提出新政見，推出二千五百戶婚育宅，搭配租金減免等方案，期許能促成青年成家的意願，進而帶動生育率，成為最實在的因應少子化對策。

林俊憲說，台南市今年前三季的結婚率為六都倒數第二名，每一千人僅有十三點五人結婚，且低於全國各縣市的平均值；根據調查，民眾不結婚的最主要因素為沒對象，占百分之五十六，其次是經濟條件不足，占百分之四十七。所以他提出「青年好成家三方案」，鎖定台南青年、婚育中的家庭與準父母，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施等補助加碼政策。

林俊憲主張推二千五百戶婚育宅，提升社宅量能。育有學齡前子女，入住社宅每年減免一個月租金，並持續整個租約。