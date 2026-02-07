林俊憲攜手台灣省會計師公會寒冬送暖 1000包白米安心送達需要家庭

立法委員林俊憲攜手台灣省會計師公會舉辦白米捐贈活動，捐出1000包白米送往弱勢族群與社福團體，希望在年關將近之際，為更多家庭增添一份安心與溫暖，也盼拋磚引玉，帶動更多力量投入公益。 圖：林俊憲服務處/提供

[Newtalk新聞] 歲末寒冬，社會的溫度往往來自一份份實際的關懷。在農曆年前夕，立法委員林俊憲今（7）日攜手台灣省會計師公會舉辦白米捐贈活動，捐出1000包白米送往弱勢族群與社福團體，希望在年關將近之際，為更多家庭增添一份安心與溫暖，也盼拋磚引玉，帶動更多力量投入公益。

捐贈儀式於林俊憲服務處前舉行。林俊憲表示，每到過年前，他最掛念的就是生活較為辛苦的家庭。對許多人而言，過年是團圓時刻，但對部分家庭來說，卻是開銷增加、壓力加重的時候。能在這樣的時間點，把最實際的民生物資送到需要的人手中，是最踏實也最有意義的關懷。另外，他特別提到許多里長長期提供供餐據點，協助里內居民，相信這些白米能帶來最實際的幫助。

廣告 廣告

林俊憲特別感謝台灣省會計師公會多年來穩定投入公益，讓善的力量一年一年累積，從未間斷。同時，也謝謝今天到場的林依婷議員、周嘉韋議員、蔡筱薇議員，議長邱莉莉、沈震東議員服務團隊等人共襄盛舉，讓大家共同投入愛心活動。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍指出，會計師公會是專業團體，也始終秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，希望在專業之外，為社會多盡一份心力。公會多年持續舉辦白米捐贈活動，透過與林俊憲委員及地方服務網絡合作，讓會員募集的愛心能真正送達需要的角落，發揮最實質的幫助。

這一袋袋白米，看似平凡，卻承載著許多人對社會的關心與祝福。透過民間團體與在地服務網絡的協助，物資將在年節前陸續送達，讓弱勢家庭在新的一年到來之前，也能感受到社會的關懷，帶著溫暖與安心迎接新年。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川慧對決成形？黃國昌難「逆轉超車」? 黃暐瀚：年底新北市長選戰板上釘釘

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……