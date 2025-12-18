林俊憲會勘學甲排水整治 為大台南未來治水超前部署

立法委員林俊憲今日邀集經濟部水利署第六河川局、市府水利局及市議員謝舒凡議員服務團隊，實地會勘學甲排水。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 為因應極端氣候帶來的強降雨挑戰，守護溪北地區防汛安全，立法委員林俊憲今（18）日邀集經濟部水利署第六河川局、市府水利局及市議員謝舒凡議員服務團隊，實地會勘學甲排水、瓦寮排水及北學甲排水等三處重點排水系統整治規劃初估經費約6億元，他聽取市府水利單位簡報現況與改善方案，將提案納入中央4年1000億治水計劃中。

「治水不能總是等災害發生才補救，必須提前部署、整體規劃，為台南未來做好準備。」林俊憲說，學甲地區地勢低平，部分區域甚至低於海平面，長期以來只要遇到短時強降雨，就容易出現積淹水風險。此次會勘顯示，三處排水系統仍有部分渠段未達保護標準，亟需透過河道疏浚、拓寬與堤岸加高等工程，系統性提升通洪能力，確保居民生命財產安全。

針對水利局提出的整體改善構想，林俊憲表示肯定，搭配抽水站建設與都市排水系統銜接，才能發揮最大防汛效益。他也特別關注目前已推動中的北學甲排水治理工程，要求務必如期於汛期前完成，讓學甲市區民眾能實際感受到改善成果。

林俊憲進一步指出，治水是一座城市治理能力的展現。從溪北到溪南、從都市到農村，大台南需要一套長遠、穩健且具前瞻性的治水藍圖，才能面對未來氣候變遷帶來的挑戰。他強調，中央與地方必須持續攜手，提前完成規劃、爭取經費、分期推動。

林俊憲強調，治水、防災這類攸關市民生命財產安全的基礎建設，最能看出一座城市是否具備前瞻視野與進步決心。他也特別感謝市議員謝舒凡長期關注學甲區排水議題，持續在議會與地方為治水工程奔走發聲，讓中央與地方能夠攜手合作，推動規劃落實。林俊憲表示，投入市長初選，他將以超前部署的治水策略，為大台南打造一個更安全、更有韌性、也更值得市民信賴的未來。

