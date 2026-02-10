林俊憲會放下成見支持陳亭妃？他揪出1舉動諷心胸狹隘

2026台南市長選舉，民進黨雖已提名陳亭妃，但「換妃」聲浪不斷，綠委王世堅強調「民進黨有一定黨紀跟規矩」，這是完全不可能的事情，認為林俊憲一定會放下成見支持陳。對此，國民黨青年部前主任陳冠安並不認同，並提及林日前1個舉動諷刺其心胸狹隘。

針對林俊憲至今仍持續與台南市議長邱莉莉合掛看板，引發「換妃」疑慮，王世堅昨（9）日稱完全不可能，並表示民進黨有一定黨紀跟規矩，這些遊戲規則從創黨至今，行之40年了；王強調，從來沒有民進黨的參政黨員，在參與初選勝負出現後，還用其他的方式去翻轉，直言這是完全不可能的事情，而且以他對林俊憲的了解，林的品格不至於會做這樣事情，對林的品格操守、願賭服輸一定會堅持，因為這是身為男子和大丈夫的重要原則。

對此，陳冠安昨在臉書表示，王世堅話都這樣說了，林俊憲若不願賭服輸，還算得上是男子漢大丈夫嗎？還有品德操守嗎？陳諷刺表示，相比王世堅近期跨縣市輔選，都謙讓說自己不是母雞，林俊憲日前在初選落敗，卻仍帶領19位「挺憲派」議員去登記參選，還自稱是台南隊長。

陳冠安進一步說道，若在其他縣市，當隊長的不是地方首長就是縣市長參選人，為何在台南，當民進黨台南隊長的，不是現任市長黃偉哲，也不是剛提名的市長參選人陳亭妃，而是市長初選落選人林俊憲？針對林意有所指地稱母雞很重要，但有時候母雞沒有辦法關愛，小雞就只好各自求生，陳更諷刺表示，誰是那隻不稱職，讓小雞各自求生的母雞呢？「這問題，大概只能請最懂林俊憲品德操守的堅哥回答了。」

