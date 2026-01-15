林俊憲民調輸她！選南市長 妃龍大戰

民進黨台南市長初選民調十五日揭曉，由立委陳亭妃勝出；她激動哽咽感謝支持。

（中央社）

記者翁順利、林雪娟、王超群∕綜合報導

民進黨十五日公布二０二六年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃與林俊憲分別與國民黨對手、立委謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出，民調差距二點六九個百分點。民進黨預計二十一日召開中執會正式提名，陳亭妃將對上謝龍介，爭取成為台南四百年第一位女性市長。

民進黨十四日晚間進行電話民調，十五日上午由秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位參選人代表一起開封，並將民調資料光碟與民調統計結果。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。陳亭妃的妹妹陳怡珍也以代表的身分，到中央黨部見證初選民調開封。

廣告 廣告

據民進黨公布民調，陳亭妃對謝龍介為百分之六十點八五五七對百分之十三點八六三一、林俊憲對謝龍介是百分之五十八點一六三零對百分之二十一點六四九三，由陳亭妃以二點六九個百分點勝出。

陳亭妃獲悉贏得初選瞬間，激動得哽咽失聲，頻頻感謝始終在她邊加油打氣的家人和少數民進黨同志；並在第一時間打電話到台北，向兩度南下專程站台挺她的「扶龍王」立委王世堅道謝，約定近期內再會師台南與民眾同歡。

立委林俊憲表示，接受初選民調落敗結果，強調會支持陳亭妃，喊出二０二六團結勝選口號。

（記者林雪娟攝）

她回到服務處時，一路默默力挺的陳秋萍、蔡秋蘭、陳碧玉、周麗津及李偉智、吳明通等議員熱情與她擁抱握手。

陳亭妃發表勝選感言表示，面對藍白合的台灣整體政局勢，民進黨在各縣市並不好選，但綠營在台南市必須團結和勝選；她與謝龍介曾有三次議員選舉、兩次立委選舉交鋒經驗，這次將是第六次正面競爭，對於兩人再度交手充滿信心。

她表示，已打電話向林俊憲致意，隨後將約時間碰面，再造訪其他立委，並請益賴清德和市長黃偉哲，將治理市政經驗和建議納入她的政策白皮書，提出最完整的競選政見，有信心將「六戰六贏」謝龍介，且有信心挑戰賴清德在競選台南市長連任成功時所創造的百分之七十二點九得票率。

林俊憲陣營得知結果後氣氛低迷，包括立委林宜瑾，議員蔡筱薇、周嘉韋也到場，許多在場支持者也頻頻拭淚。林俊憲上午則在服務處向所有支持民進黨的朋友和鼓勵他的台南鄉親表達感謝。他說，未能勝出代表個人努力不夠，他完全尊重，坦然接受市民的選擇。

林俊憲表示，二０二六年將全力支持陳亭妃，唯有團結的民進黨才能在大選勝出，呼籲支持者一起愛台南、為台南打拚。

挺林俊憲的立委、民進黨市黨部主委郭國文指出，接下來是團結的時候。賴惠員表示，此刻最重要的是團結一致，延續民進黨多年來在台南累積的施政成果。林宜瑾指出，台南市長初選結果雖不如意，但共同的目標是讓台南更好。

市長黃偉哲表示，在黨內民主機制下，兩名參選人完成公平理性初選過程，充分展現民進黨一貫堅持的民主價值。

陳亭妃民調勝出，謝龍介第一時間恭賀，隨後更換臉書大頭貼，強調「興利除弊、政黨輪替、護國佑民、準備好了」。

（翻攝自謝龍介臉書）

謝龍介第一時間也對陳亭妃表達恭賀，強調陳亭妃是「可敬的對手」，期待未來十一個月打一場高規格選戰，翻轉台南市，達成四年前未竟全功的政黨輪替。

謝龍介的臉書也隨即更換大頭貼，強調「興利除弊、政黨輪替、護國佑民、準備好了」；下方加油聲不斷，要求他一定要翻轉台南。網友也寫著「龍介仙對上媽祖婆」，而台南是總統「賴神」賴清德的「本命區」，台南果然「仙拚仙，台南進入神仙大戰」。