林俊憲深入安南區辦挺憲團結大會力拼黨內初選 前行政院張蘇貞昌現身力挺

▲林俊憲深入安南區辦挺憲團結大會力拼黨內初選，前行政院張蘇貞昌現身力挺呼籲鄉親支持。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長初選日將近，市長參選人林俊憲今於安南區舉辦挺憲團結大會，現場湧入逾2萬人，除多位黨公職現身，前行政院長蘇貞昌，立法委員林楚茵、蔡其昌等三位深具全國人氣的民進黨政治明星也站出來力挺，強調林俊憲是有願景、負責任，更是能整合團結臺南民進黨的唯一人選，呼籲鄉親全力來支持。

立委員林宜瑾、郭國文，南市議長邱莉莉及副議長林志展，市議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿、陳秋宏、蔡蘇秋金、謝舒凡、余柷青、楊中成、朱正軒、黃肇輝、蔡麗青、黃麗招、邱昭勝、周嘉韋、沈震東、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、李啟維、林依婷。以及金曲歌王謝銘祐、金曲歌王翁立友均出席，象徵林俊憲整合臺南對展現團結決心。

蘇貞昌表示，他擔任民進黨主席的時候，林俊憲正擔任中央黨部發言人，每天站在第一線為民進黨說話、替台灣辯護，替所有同志承擔攻擊的位置，身為其老上司，林俊憲的表現對得起臺南鄉親的栽培；他也提及檢視市長級後候選人有三個重點可以觀察，第一是品行操守、第二是府會關係、第三是與中央溝通能力，對比其他參選人，誰最有資格當市長非常明顯。

蘇貞昌也重申團結重要性，強調因有豐富政治歷練，讓他看人非常準，林俊憲身邊有多位民進黨立委、議員支持，更是國會表現第一名的立委，對於臺南整體未來有規劃有願景，呼籲大家力挺林俊憲，讓他能在初選中順利過關。

蔡其昌說，他在5天內到臺南力挺林俊憲2次，是因為臺南需要一個有魄力、有執行力的新市長人選，他推崇林俊憲對市政規劃藍圖有想法，推出來的政策概括所有族群，也關注體育發展，他以棒球比喻一棒接一棒、世代交替很重要，相信林俊憲是有辦法延續賴清德、黃偉哲政績的優秀人選。

邱莉莉議長指出，林俊憲是民進黨最大的桶箍，此次有三位黨籍立委、過半民進黨議員及無黨籍議員力挺，呼籲選民支持堅定守護民主價值的林俊憲。

林俊憲強調，民進黨從黨外到創黨、執政，位置或許改變，但團結精神沒有改變、價值也沒有改變，他一路走來從未背離信念與對民主的承諾；為了臺南的未來及民進黨的責任，他已將臺南隊整合完成，會堅守價值，一路走到底贏得初選，希望贏得臺南的未來；他也提出各項政策，強調城市的發展不僅止於產業與建設，更應回到市民日常生活與家庭需求，主張將生育獎勵金翻倍，並提供孕婦免費接種RSV疫苗，同時擴大孕婦產檢計程車補助。

在托育政策方面，林俊憲也提出將全面擴大公共與準公共托育服務，提供2歲以下幼兒托育補助以及2歲以上幼兒園費用支持，並規劃增設日間與夜間定點臨時托育據點，也認為長者照顧不應因收入而有所差別，主張長輩健保補助不排富，重陽敬老禮金加倍至2000 元，擴大敬老卡使用範圍納入計程車搭乘，並增加社區共餐據點，協助長輩在熟悉的社區中安心生活、維持社會連結。