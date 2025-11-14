林俊憲深耕基層力拚初選 後援會遍地開花聲勢升溫

台南市長參選人林俊憲強調，市民的支持是靠行動與政策一步步爭取而來。因此，他將以更扎實、也更真誠的基層行腳作為第二波選戰起點，從市民的日常生活出發，以最務實的政見、最接地氣的行動，向市民呈現一個更進步、福利更好、更有希望的台南藍圖。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 台南市長參選人林俊憲日前完成民主進步黨市長初選登記，初選腳步加速前進。他強調，市民的支持是靠行動與政策一步步爭取而來。因此，他將以更扎實、也更真誠的基層行腳作為第二波選戰起點，從市民的日常生活出發，以最務實的政見、最接地氣的行動，向市民呈現一個更進步、福利更好、更有希望的台南藍圖。

林俊憲表示，市民的生活在哪裡，他的政策就應該從哪裡出發，走進市民最平常、最真實的日常裡。不只走市場，也會走進清晨運動的公園、長輩聚集的關懷據點，要把真正需要改善的地方找出來。

廣告 廣告

他強調：「市民的困難，我一定要想辦法解決，我想做的，就是把大家的心聲帶回去，傾聽大家的需求，讓政策更符合台南的需要。」

隨著基層行腳即將展開，後續下營、西港、鹽埕等地的後援會在地方黨籍議員、立委與支持者的串連下，近期也將陸續成立。林俊憲表示，台南的治理需要團隊一起努力，而能與長期在第一線服務市民的同志們並肩合作，是推動城市進步最堅實的基礎，也是他持續前行的動力。

近期多場後援會活動中，黨籍議員、立委接力出席，後援會成立的速度愈來愈快，參與人潮一場比一場多，支持度明顯上升。許多市民朋友熱情相挺，場面熱烈、氣氛高漲，可感受到基層那股「希望林俊憲讓台南更好」的力量正在快速凝聚。也感謝市民長期以來的支持與肯定，這份參選的決心，來自台南市民長久以來的鼓勵與托付。

林俊憲也指出，這段時間提出的多項政策獲得基層一致好評，包括長者福利、生育津貼與孕婦交通補助、托育與育兒補助加碼、鄰長每月工作費、國中小免費營養午餐等，都讓不同年齡層的市民對他展現高度認同。林俊憲強調會持續走在市民身邊，以行腳聽民意、以政策回應民意，讓市民的需求成為推動台南前進的力量。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

咱的根咱的未來永遠站鬥陣！陳亭妃公布第二支競選影片 農漁民最信任的市長候選人

新一代 SiGTRON AI工廠落腳台南 打造亞洲級算力核心基地