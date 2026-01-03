林俊憲溪北辦大型造勢會 黨公職站台凝聚地方支持力量力挺初選出線
▲林俊憲臺南溪北辦大型造勢會，黨公職站台凝聚地方支持力量力挺黨內初選出線。（記者李嘉祥攝）
民進黨內初選臺南市長參選人林俊憲3日於新營區舉辦大型造勢活動，現場湧入破萬溪北鄉親，前農業部長陳吉仲、市長黃偉哲、立委賴惠員及郭國文、立委郭昱晴及林月琴、議長邱莉莉及副議長林志展與市議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿、陳秋宏、蔡蘇秋金、謝舒凡、余祝青、朱正軒、黃肇輝、黃麗招、周嘉韋、沈震東、蔡筱薇、郭鴻儀、李啟維、林依婷，國策顧問康銀壽、大新營區後援會長張焱焯、挺憲後援會榮譽會長賴美惠、資深媒體人陳東豪、金曲歌王謝銘祐等人均到場力挺。
陳吉仲表示，他出身農家，最了解農民真正需要的是在關鍵時刻有人願意站出來解決問題，林俊憲是他認識的民意代表中最懂也最願意替農民承擔責任的人，他回顧任內與林俊憲多次共同面對颱風、豪雨與農業災損，無論是停止不合時宜的大區輪作、推動「三保一金」農民福利制度、爭取蚵農設施更新或為硬質玉米農民調整救助標準，林俊憲始終站在第一線，將基層聲音帶進中央政策，為農民爭取實質保障。
郭昱晴立委說，臺南以文化立城，未來的市長不只要會建設，更要懂文化、願意長期投入，她肯定林俊憲多年來推動岸內糖廠影視基地活化、爭取逾16億元中央投資打造影視產業長期發展基地、促成國家圖書館南部分館落腳新營，為南部知識與閱讀發展奠定重要基礎，同時長期關注母語保存，主張由政府主導設立台語文化園區，展現文化視野與執行力。林月琴立委說，根據最新的民調顯示林俊憲的支持度已經超過五成，其身為社福立委，政策多環繞在家庭支持上，尤其是孕婦及托育政策，因其前瞻遠見，是最優秀的南市長人選。
黃偉哲市長肯定林俊憲委員是市府好夥伴，許多溪北重大建設都是透過其向中央爭取，對市政有願景有規劃，可讓市政建設一棒接一棒，再創臺南光榮。賴惠員立委推崇林俊憲於丹娜絲風災救災及推動災後重建特別條例的行動力，話說得少但事情做得多，是有肩膀、能解決問題的新市長好人選。郭國文強調溪北不會邊緣化、只會南科化，相信林俊憲有能力帶領整個大臺南前進，拜託鄉親全力支持。邱莉莉議長提及藍白陣營對臺南展開攻擊，更介入民進黨內初選，呼籲大家支持堅定守護民主價值的林俊憲。
林俊憲立委也逐一說明他為溪北地區爭取的建設與努力，溪北長期面臨交通瓶頸，新營交流道北上出口匝道因行車空間不足存在高度風險，經多次向行政院爭取，改善計畫已完成可行性評估並正式核定，總經費約7.3億元，未來將新增北出匝道分流車潮，改善整體交通安全與效率；另也推動台37線往南延伸至臺南，串聯嘉義科學園區、南科與橋頭科學園區，補足南台灣科技產業「I廊帶」，形塑完整的「SI矽產業走廊」，該案預計2027年完成，將為溪北帶來長期結構性的發展動能。
林俊憲立委強調，溪北不僅是農業重鎮，也具備承接高科技產業條件，其爭取的智慧機器人產業聚落已確定落腳柳科三期，未來將結合六甲工研院分院、沙崙科學城研究資源，可打造完整的研發與量產生態系，成為溪北新產業核心；市府與中央已投入超過67億元改善農水路，完成逾1800公里整建工程，提升農民作業安全與效率，對於農損他也第一時間前往勘災，並多次協調農業部爭取天然災害救助。
林俊憲立委指出，城市的發展不僅止於產業與建設，他提出「助你好孕」生育政策，主張將生育獎勵金翻倍，並提供孕婦免費接種 RSV 疫苗，同時擴大孕婦產檢計程車補助，降低家庭迎接新生命的經濟與交通負擔，並希望全面擴大公共與準公共托育服務，提供2歲以下幼兒托育補助及2歲以上幼兒園費用支持，增設日間與夜間定點臨時托育據點，打造六都中最友善托育城市；他也主張長輩健保補助不排富，重陽敬老禮金加倍至2000元、擴大敬老卡使用範圍，納入計程車搭乘及增加社區共餐據點，以及推動國中小營養午餐免費，減輕家長支出壓力與將「二果一乳」政策升級為「二果二乳」，補足學童成長所需的鈣質與營養，並同步支持在地酪農產業。
林俊憲立委強調，臺南的進步不僅體現在道路與建設的規模，更在於是否能讓家庭安心生養、孩子健康成長、長輩獲得妥善照顧，讓城市發展真正回應市民的生活需求；溪北是臺南重要的農業與發展核心，無論是災後重建、交通建設、農業振興、產業升級或防災治理，都會持續逐案爭取、逐項推動，與地方並肩同行，為打造更安全、更有韌性、也更具未來性的發展環境。
