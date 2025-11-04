林俊憲爭取交通補助推動南市路平及人本雙升級

立委林俊憲會同國土署、南市交通局及工務局與議員、里長現場會勘，爭取全面升級道路鋪面與路口安全設計。（記者李嘉祥攝）

▲立委林俊憲會同國土署、南市交通局及工務局與議員、里長現場會勘，爭取全面升級道路鋪面與路口安全設計。（記者李嘉祥攝）

為推動臺南市朝「便捷交通．人本城市」願景邁進，立法委員林俊憲積極爭取中央支持包括「114年度臺南市路平專案計畫」及「永續提升人行安全補助計畫」第二案等二項交通建設重點計畫，總經費合計高達2億3500萬元，4日並會同內政部國土署、臺南市政府交通局、工務局與市議員蔡筱薇、林依婷、李啟維及李宗霖議員服務處、里長至現場會勘，爭取全面升級道路鋪面與路口安全設計，讓市民「開車更順暢、行人更安心」。

廣告 廣告

南市工務局提報內政部「提升道路品質計畫2.0」，成功爭取中央與自籌共1億8640萬元推動「114年度臺南市路平專案計畫」，針對八大主要道路展開改善，其中包括大同路、東門路、青年路、公園北路、民生路、海佃路、和緯路、華平路、怡安路、北安路、太子路及官田區多條聯絡道路等，計畫內共計標線改善96處、增設左彎車道44處，不僅更新鋪面品質，更以「路廊思維」整合動線設計；例如「大同路一段至二段、東門路三段」經費2059萬元，改善長度近2公里並各增設1處左轉車道；「仁德區太子路」單案達2061萬元，將設置25處標線與22處左轉車道。

林俊憲立委表示，此項路平專案不只是「鋪面更平」，更是「動線更順、安全更高」，透過偏心式左轉車道與標線調整，能降低交織風險、減少事故發生，真正做到「車行順暢、人行安全」。

林俊憲立委指出，除路平工程外，也爭取交通局提報「永續提升人行安全補助計畫」第二案，總經費4897萬元，涵蓋北區和緯路二段及育德路、海安路三段及立賢路一段等二處，以及南區濱南路及灣裡路62巷、濱南路及灣裡路88巷、濱南路及興南街、中華南路二段及德興路等4處重點路口；改善重點包括：增設偏心式左轉車道，減少車流交織、提升視距；行穿線退縮與庇護島設計，讓行人停等更安全；街角拓寬及無障礙人行空間，打造完整行走動線；其中「中華南路二段及德興路口」總經費807萬元，將增設對向左轉車道平衡車流；其他五處改善合計4090萬元，預計於115年底前陸續完工。

林俊憲立委強調，城市道路的細節，反映的是城市的進步，臺南交通建設不僅要「通得快」，更要「走得安全」，透過此二項計畫推動，不僅改善道路品質，並守護行人的安全，也感謝工務局與交通局團隊努力以及內政部與國土管理署的經費支持，讓臺南在「便捷交通．人本城市」藍圖上向前邁出一大步。