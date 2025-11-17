林俊憲爭取刑務所修復經費
記者林雪娟∕台南報導
位於市中心黃金地帶、擁有百年歷史的「原台南刑務所木造建築群」，歷經三年多修復，即將在市民面前亮相。立委林俊憲表示，這座珍貴的木造宿舍群，是見證台南城市發展重要文化資產，感謝文化部支持，共投入一億三萬元，讓老屋順利重獲新生。
林俊憲指出，為保留歷史紋理，修復工程秉持「舊構件保留最大化」原則，採用傳統工法並取用年代相符木料、屋瓦和玻璃替換復原，兼顧結構安全與歷史原貌。
修復後的建築共五棟木造建物，包括刑務所合宿、要道館、浴場、所長宿舍、官舍、倉庫及附屬設施，未來將採「分區招商」方式，引入文創展演、藝文推廣、特色餐飲等多元業態，讓沉寂已久的歷史空間重新活化。
林俊憲表示，古蹟是台南作為文化首都最珍貴資產，更是打造文化觀光與生活品質不可或缺關鍵資源，未來也將全力推動古蹟與周邊商圈、文創園區結合，讓古蹟從「看得到」變成「用得到」。該區位於觀光熱區，可望形成「文化×商圈×旅宿」並進的新城市聚落，為台南打造具國際視野的文化旅遊廊帶。
