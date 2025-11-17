林俊憲爭取1.3億修復成功 百年「原台南刑務所木造建築群」賦予新生命

位於市中心黃金地帶、擁有百年歷史的「原台南刑務所木造建築群」，在歷經3年多修復後，即將再次向市民亮相。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 位於市中心黃金地帶、擁有百年歷史的「原台南刑務所木造建築群」，在歷經3年多修復後，即將再次向市民亮相。立委林俊憲表示，這座珍貴的木造宿舍群，是見證台南城市發展的重要文化資產，感謝文化部支持，從實地會勘、提案爭取到經費核定，共計投入1億3,000萬元修復工作，順利重獲新生。

林俊憲指出，木造建築群建於 1906 年，是日治時期的台南監獄職員宿舍區，也是全台少見的大型木造建築群。為保留其歷史紋理，修復工程秉持「舊構件保留最大化」原則，採用傳統工法並取用年代相符的木料、屋瓦和玻璃替換復原，兼顧結構安全與歷史原貌。

修復後的建築分為 共五棟木造建物，包括刑務所合宿、要道館、浴場、所長宿舍、官舍、倉庫及附屬設施，未來將採「分區招商」方式，引入文創展演、藝文推廣、特色餐飲等多元業態，讓沉寂已久的歷史空間重新活化。

林俊憲表示，古蹟是台南作為文化首都最珍貴的資產，更是打造文化觀光與生活品質不可或缺的關鍵資源。因此未來將全力推動古蹟與周邊商圈、文創園區結合，讓古蹟從「看得到」變成「用得到」，真正融入市民生活。

林俊憲強調，這處木造建築群擁有台南市區最突出的地理優勢，除緊鄰新光三越新天地商圈周邊有 晶英酒店、煙波飯店 等國際旅宿，又步行即可抵達藍晒圖文創園區、司法博館館，不論具生活便利性、人潮及觀光潛力，都是台南最成熟核心區域之一。

此外，希爾頓酒店國際高端品牌 「Signia by Hilton」 進駐原大億麗緻位置，將進一步強化國際旅宿量能。隨著木造建築群活化、新天地商圈與藍晒圖園區的連動，可望形成「文化×商圈×旅宿」並進的新城市聚落，為台南打造具國際視野的文化旅遊廊帶。

