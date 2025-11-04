林俊憲爭取2.35億 推動路平交安

立委林俊憲爭取中央補助二億元，改善台南市區多處路口的交通瓶頸現象。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

台南市持續朝向「便捷交通、人本城市」的願景邁進，立法委員林俊憲積極爭取中央支持，推動兩項交通建設重點計畫，包括「台南市路平專案計畫」及「永續提升人行安全補助計畫」第二案，總經費合計高達二億三千五百萬元，四日會同內政部國土署、市府交通局、工務局與地方議員、在地里長等多人到現場會勘，爭取全面升級道路鋪面與路口安全設計，讓市民「開車更順暢、行人更安心」。

工務局提報內政部「提升道路品質計畫」新版，成功爭取中央與自籌經費共一億八千餘萬元，推動台南市路平專案計畫，針對八大主要道路展開改善，包括大同路、東門路、青年路、公園北路、民生路、海佃路、和緯路、華平路、怡安路、北安路、太子路及官田區多條聯絡道路等。

本次共計標線改善九十六處、增設左彎車道四十四處，不僅更新鋪面品質，更以「路廊思維」整合動線設計。例如大同路一段至二段及東門路三段改善長度近二公里並各增設一處左轉車道；仁德區太子路設置二十五處標線與二十二處左轉車道。除路平工程外，林俊憲也爭取交通局提報「永續提升人行安全補助計畫」第二案，總經費近五千萬元，涵蓋北區二處與南區四處重點路口，包括：北區：和緯路二段∕育德路、海安路三段∕立賢路一段。南區：濱南路∕灣裡路62巷、濱南路∕灣裡路88巷、濱南路∕興南街、中華南路二段∕德興路。改善重點包括：增設偏心式左轉車道、 行穿線退縮與庇護島設計。中華南路二段∕德興路口將增設對向左轉車道平衡車流，預計於明年底前陸續完工。