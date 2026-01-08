林俊憲率先提營養午餐免費、每周加牛奶 陳亭妃喊福利六都齊

林俊憲去年11月6日即提出「營養午餐免費、每周牛乳多一杯」的政見。（郭良傑攝）

陳亭妃強調，她提出「福利六都齊」政策，核心精神就是「台南不能落後」，若她當市長，國中小學生營養午餐免費。（郭良傑攝）

針對台北、台中陸續宣布國中小學營養午餐全面免費的政策，爭取民進黨內台南市長初選出線的立委林俊憲去年11月6日，即提出「營養午餐免費、每周牛乳多一杯」的政見，今年一開始台北、台中、高雄陸續效法，公布營養午餐免費的政見，他強調「為市民提出好政見，不怕別人來學！」他的對手陳亭妃表示，她提出的「福利六都齊」政策，核心精神就是「台南不能落後」。

林俊憲指出，台南市是六都最有本錢，提出營養午餐免費的城市。因為國中小的營養午餐，已經超過9成由市府自辦，由中央廚房供餐給各個小校，透過規模經濟降低食材採購成本，每餐不到40元就能吃到有機食材。所以台南若實施營養午餐免費，每年將增加約10億元的支出，負擔成本是六都最少。

他強調，他的政策理念，是從他的團隊日常服務、從基層民意匯集而成，所以獲得跨黨派支持。

陳亭妃指出，未來國中小營養午餐免費政策，若在台南未跟進，她一定會負責補足、立即跟上，絕不讓台南的孩子在基本照顧上產生被剝奪感。照顧孩子、支持家庭，是城市最重要的投資，「福利六都齊」是她對台南市民最明確、最負責的承諾。

她強調，只要她擔任台南市長，凡是台南目前比不上其他五都的所有不同族群的社會福利措施，一定一次補足，讓台南市民有感。

