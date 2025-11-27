林俊憲發表競選主題曲MV

立委林俊憲發表競選主題曲《獻予你》MV，由金曲歌王謝銘祐、金鐘導演紀倪君雙金組合共同打造。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨大台南市長初選參選人立委林俊憲二十七日發表競選主題曲《獻予你》ＭＶ，由金曲歌王謝銘祐、金鐘導演紀倪君的雙金組合共同打造。林俊憲表示，〈獻予你〉作為競選主題曲，象徵一份對市民的承諾，「要參選市長，就要把全部獻給台南，為家鄉拚出新未來。」

這也是謝銘祐首度為參選人量身打造競選歌曲，之前的〈路〉，是寫完後獲賴清德青睞為競選歌。謝銘祐表示，林俊憲是他高中學長，認識多年，知道他為台南爭取許多建設，並推廣台南美食，歌曲取其「憲＝獻」之意，代表他為台南的奉獻；同為台南人的紀倪君，以拍攝實境節目聞名，先前的《神秘五金行》就是其代表作，分享其當初至東菜市拍片時，林俊憲受歡迎程度，勝過藝人林志玲老公AKIRA。

林俊憲說，歌詞中的「你」，代表每位市民，也寫出他對市民的告白，取鏡的場景，都是他前往會勘、參與之地，除參與拍攝，林俊憲也開金口高歌，歌名就是他對市民的承諾與保證。影片中，林俊憲走訪大街小巷，並拍攝他從小到大在台南的成長足跡。

林俊憲指出，現在是台南發展的關鍵時刻，有老市長力挺，一定會脫胎換骨，而台南四百年來，文化底蘊深厚，包括文字、音樂、文創和影視等，蓬勃發展，除岸內影視基地，他認為台南是中南部最具優勢的影視發展基地，先前他力爭在麻豆首府大學成立文化部典藏展覽中心，可惜未果，他會繼續爭取，永保台南文化首都之名。