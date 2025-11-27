林俊憲發表競選曲《獻予你》MV 強調台南影視文化量能值得持續投資 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

民進黨大台南市長初選參選人、立法委員林俊憲今（27）日上午正式發布競選主題曲《獻予你》MV，由金曲歌王謝銘祐與金鐘導演紀倪君共同打造。林俊憲表示，這首歌象徵對市民的承諾，「要參選市長，就要把全部獻給台南，為家鄉拚出新未來」。

林俊憲指出，《獻予你》像是城市與創作的一場相遇，謝銘祐以溫暖真摯的旋律唱出台南400年的文化精神，而紀倪君以細膩影像呈現台南街巷與人情風貌。他強調，兩位「雙金級」創作者將最好的作品獻給台南，「我要代表所有鄉親向他們致謝」。

廣告 廣告

林俊憲表示，歌曲中的「你」指的是每位台南市民，無論在市場、里內會勘或廟埕交流，市民的真實心聲，是他願意留下並承擔責任的理由。他說，「如果有一天我能成為台南市長，我一定會用最努力的方式，把這座城市照顧好。」

談到文化與影視發展，林俊憲指出，台南長期擁有深厚文化底蘊，近年音樂、文創與影視成果亮眼。其中，鹽水岸內影視基地作為中央與地方合作的指標性建設，近年協助《斯卡羅》、《星空下的黑潮島嶼》、《牛車來去》以及勇奪金馬4項大獎的《大濛》等作品拍攝，證明台南具備影視產業發展優勢，值得持續投入。

林俊憲表示，城市的前進需要耐心與熱情，「年輕人願意留下、生活要更安心」，是台南未來的重要目標。他提到，近日公布的各項政策獲得市民廣泛回響，顯示台南市民對他的期待，期望透過《獻予你》，向市民傳達「謝謝你們，我願意把全部獻給台南，共同打拚更好未來」。

照片來源：林俊憲辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

賴清德讚新北市長最佳人選 蘇巧慧：準備好了、請給我一個機會

中午來開匯／直言台中藍白合充滿變數 何欣純：民眾黨兩個太陽、國民黨提名規則都未明朗

【文章轉載請註明出處】