林俊憲直搗安南區造勢 蘇貞昌現身力挺





立委林俊憲4日於安南區舉辦挺憲團結大會，除了多位黨公職現身，前行政院長蘇貞昌、立法委員林楚茵、立法委員蔡其昌三位極具全國人氣的民進黨政治明星都站出來力挺林俊憲，並肯定林俊憲是位有願景、負責任，更是能整合團結台南民進黨的唯一人選，呼籲台南鄉親全力來支持。

前行政院長蘇貞昌指出，在他擔任民進黨主席的時候，林俊憲擔任中央黨部的發言人，那是每天站在第一線，替民進黨說話、替台灣辯護、替所有同志承擔攻擊的位置，身為林俊憲的老上司，林俊憲的表現，絕對對得起台南鄉親的栽培。

蘇貞昌表示，檢視市長級的後候選人，有三個重點可以觀察，第一品行操守、第二府會關係、第三與中央溝通能力，對比另外一位候選人跟林俊憲，誰最有資格當市長已經非常明顯。

蘇貞昌也重申團結的重要性，他強調，自身豐富的政治歷練，讓他看人非常準確，林俊憲的身邊有多位民進黨立委、議員支持，還有他這個老院長老上司，另外林俊憲也是國會表現第一名的立委，對於台南整體未來有規劃有願景，用一句最簡單、也最真心的話，就是「有俊憲，會做事」，呼籲大家要力挺林俊憲，讓他可以在這次初選順利過關。

立法委員蔡其昌表示，台南需要一個有魄力、有執行力的新市長人選，林俊憲對於市政規劃藍圖有想法，推出來的政策概括所有族群，除此之外，林也很關注台南體育的發展，若以棒球比喻，一棒接一棒、世代交替就很重要，相信林俊憲會是那位有辦法延續賴清德、黃偉哲的優秀人選。

台南市議長邱莉莉強調，三位黨籍立委及過半民進黨議員及無黨籍議員站出來力挺，林俊憲就是民進黨最大的桶箍，過往兩次民進黨的在台南議長選舉，因為某部份特定議員跑票，造成民進黨內嚴重分裂，而這些特定議員都跟陳亭妃有一定關聯，背棄支持者的信任和期待，因此大家一定要支持堅定守護民主價值的林俊憲。

林俊憲指出，民進黨一路走到今天，從黨外、到創黨、到執政，位置或許改變，但團結的精神沒有改變，民進黨的價值也沒有改變。他跟蘇貞昌院長還有其他同志一路走來始終如一，從來沒有離開過這條路，也從來沒有背離過信念，這份堅守，不僅是對民主的承諾，也是對台灣人民的責任，而歷史和現實都告訴我們，背叛信念、背叛團隊，只會讓我們失去方向，讓民主與責任受損。

林俊憲強調，國民黨只怕團結的民進黨，為了台南的未來、為了民進黨的責任，他已經將台南隊整合完成，他與他的團隊絕對不背叛信念、不背叛團隊，堅守價值，一路走到底贏得初選，也希望贏得台南的未來。

林俊憲表示，城市的發展不僅止於產業與建設，更應回到市民的日常生活與家庭需求。他提出「助你好孕」生育政策，主張將生育獎勵金翻倍，並提供孕婦免費接種 RSV 疫苗，同時擴大孕婦產檢計程車補助，降低家庭迎接新生命的經濟與交通負擔。

在托育政策方面，林俊憲指出，將全面擴大公共與準公共托育服務，提供 2 歲以下幼兒托育補助，以及 2 歲以上幼兒園費用支持，並規劃增設日間與夜間定點臨時托育據點，回應輪班及夜間工作家庭的實際需求，目標打造台南成為六都中最友善的托育城市。

面對高齡化社會挑戰，林俊憲說，長者照顧不應因收入而有所差別，主張長輩健保補助不排富，重陽敬老禮金加倍至 2,000 元，並推動免費帶狀皰疹疫苗接種，降低長者健康風險。同時，也將擴大敬老卡使用範圍，納入計程車搭乘，並增加社區共餐據點，協助長輩在熟悉的社區中安心生活、維持社會連結。

在教育政策上，林俊憲指出，將持續把資源投入在減輕家庭負擔與照顧孩子成長上。除台南已全面免學雜費外，也主張推動國中小營養午餐免費，減輕家長每月約 750 至 950 元的支出壓力。同時，將現行「二果一乳」政策升級為「二果二乳」，補足學童成長所需的鈣質與營養，並同步支持在地酪農產業，促進台南農業與飲食文化的永續發展。

