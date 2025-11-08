林俊憲直搗敵營 陳亭妃端牛肉

民進黨台南市立委陳亭妃（白上衣、黑長褲者）8日在新營區南瀛綠都心公園舉辦氣墊樂園，更發布台南市長競選的教育政見藍圖。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選登記10日登場，林俊憲、陳亭妃的黨內互打將檯面化對決，陳亭妃8日上午選在新營區舉辦「妃妃姐姐太空萌樂園」公布教育政見；林俊憲下午直搗安南區陳的票倉成立後援會。藍營初選相對溫和，台南市立委謝龍介待《財劃法》塵埃落定推出政見；前立委陳以信自比鯰魚，發布1日1政見率先攪動台南選情整缸活水。

林、陳在民進黨台南市長初選已暗中較勁1年10個多月，10日初選登記後將正式開戰，陳亭妃近日持續推出政策白皮書，8日在南瀛綠都心公園舉辦充氣氣墊遊樂園，提出10大教育藍圖。

「教育不是口號，而是信仰。」她舉輝達執行長黃仁勳到台南為例，所到之處包括台南的牛肉湯、剉冰店都大大提高了知名度，反思台南市教育要以培養文化自信與國際視野為出發點。

林俊憲8日結合在地議員蔡麗青、黃麗招、邱昭勝與王錦德在安南區成立後援會，此區是陳亭妃大本營，擁有死忠樁腳的票倉。林俊憲陣營自認選仗不難突破，強調要以自身特質與政見牛肉贏得基層選民信任。

綠營內戰白熱化，國民黨較溫和，謝龍介表示，民進黨台南市近3年的執政都在兌現自己3年前市長選戰提出的政見，包括老人健保、生育補助與尿布免費等議題。接下來將與各選區藍營議員結合，陸續在各處成立競選看板。今年的市長政見將待行政院《財劃法》塵埃落定，盤點台南市財源再推出。

陳以信自比鯰魚，在每天1政見的帶動下，各參選人都跟進提出政策，攪動台南市長選舉一缸活水，他樂見大家一起動起來，為台南提出更多願景方針。